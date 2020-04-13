По данным на 10:09 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,4% (до 2668,26 пункта), РТС – на 0,1% (до 1141,3 пункта).

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

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