Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,2-73,59 руб.
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 22:10, Ашберн
Комментарии
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
Общество
«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты
Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
ТАСС 19:33
Здоровье
Бразильские учёные прекратили изучение препарата против CoViD-19 из-за смерти пациентов
В Бразилии группа учёных остановила изучение препарата хлорохин для лечения больных, заражённых коронавирусной инфекцией.
Life.ru 21:36
Транспорт
32 поезда дальнего следования отменяют РЖД из-за коронавируса
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», – говорится в пресс-релизе компании.
Волгодонская правда 04:01
Происшествия
Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС
Полиция Украины задержала мужчину, который подозревается в причастности к пожару в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
РБК 21:00
Финансы
Банки начали снижать стоимость обмена валюты после падения курса рубля
По данным издания, Промсвязьбанк с начала апреля улучшил условия конвертации валюты по опции «Спецкурс онлайн» для сумм от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
Коммерсантъ 17:03
Шоу-бизнес
Юлиан и Анастасия разводятся спустя год после свадьбы
Яркая свадьба артистов случилась в марте 2019 года. Певцы клялись друг другу в любви и казалось, что их союз просуществует долгие годы.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:20
Шоу-бизнес
Пранкеры от имени Греты Тунберг пообщались с Билли Айлиш о России
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) дозвонились до американской певицы Билли Айлиш и от имени эко-активистки Греты Тунберг обсудили с ней Россию.
Известия 16:39
Здоровье
Рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус рекомендовал Минздрав
Как стало известно из материалов временных методических рекомендаций для всех врачей, которые уже опубликовали на сайте Минздрава РФ, всем медикам дана рекомендация рассматривать любой эпизод ОРВИ в качестве конкретного подозрения на коронавирус.
Live24 06:46
Армия и оружие
На Камчатке морпехи провели тренировку на собачьих упряжках
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота на камчатском полигоне Радыгино впервые провели тренировку с использованием собачьих упряжек и снегоходов.
Российская газета 21:50
Хоккей
«Ак Барс» продлил контракт с Виктором Тихоновым
Kazanfirst.ru 14:02
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Футбол
УЕФА планирует доиграть еврокубки в августе
На текущий момент Союз европейских футбольных ассоциаций бросает все свои силы на то, чтобы помочь каждой стране возобновить и доиграть свой внутренний чемпионат.
ГЛАС.RU вчера в 23:52
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 20:29
Общество
ПФР информирует о выплатах семьям в 5 тыс. рублей на детей до трех лет
В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне — 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет.
ИнфоОрел 04:21
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Политика
Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет
Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 11:31
Здоровье
Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края
Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 04:33
Экономика
Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе. Об этом глава Счетной палаты рассказал в интервью журналистам "РБК".
Piter.tv 08:04
Здоровье
Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54
Общество
Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом
В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
Общество
Уткин ответил Соловьеву и назвал его непростой обезьяной
Медиаскандал между телеведущим Владимиром Соловьевым и спортивным комментатором Василием Уткиным набирает обороты.
Вечерняя Казань 00:38
Здоровье
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019 год
Сегодня запрос общества на повышение уровня защиты прав и свобод человека и гражданина требует от института уполномоченных по правам человека в Российской Федерации большей результативности, поиска новых форм работы, повышения эффективности использования уже имеющегося инструментария.
Российская газета 17:01
Общество
В Якутии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Якутии за минувшие сутки, сообщил во вторник республиканский оперативный штаб.
Российская газета 21:41
Общество
Режим всеобщей самоизоляции продлили на Чукотке до 30 апреля
Губернатор Роман Копин продлил режим всеобщей самоизоляции, введённый на Чукотке 2 апреля, до 30 апреля включительно.
Рrochukotku.ru 21:57
Игры
Journey доберётся до Steam уже 11 июня
Journey продолжает покорять новые платформы — 11 июня уже культовая адвенчура thatgamecompany появится в Steam.
Игромания.ру 14:15
Общество
Голикова рассказала о темпах выхода России из режима самоизоляции
Профиль вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Юрий Лоза осудил Любовь Успенскую за ее дополнительный заработок
Аргументы недели 15:36