Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,2-73,59 руб.
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Рубль вечером растет к доллару и евро, несмотря на активное снижение цен на нефть

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Курс доллара: такого не было с 2013 года

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Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:28

Доллар и евро начали торги на Мосбирже снижением

Экономика сегодня04:06

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Коммерсантъ03:06

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,36 рубля

ТАСС03:02

Курс евро упал ниже 80 рублей

Газета.Ru04:26
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Экономика

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Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
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Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
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Экономика

В Госдуму внесли законопроекты о госрегулировании цен на продукты

Согласно первой инициативе, правительство РФ будет обязано замораживать розничные цены на ряд социально значимых продуктов при их удорожании за месяц более чем на 30%.
ТАСС 08:19
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Армия и оружие

Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью

Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
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Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
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Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
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Армия и оружие

Войска Фаиза Сарраджа заняли территорию до границы Туниса

REGNUM вчера в 12:02
6
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
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Транспорт

В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.
РБК 17:00
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Гаджеты

MindFactory: в первом квартале лидерами продаж были GeForce RTX 2070 SUPER и Radeon RX 5700 XT

Популярный немецкий интернет-магазин MindFactory открыто публикует статистику по локальному рынку не только для центральных процессоров, но и для видеокарт.
3DNews 05:03
Шоу-бизнес

Муцениеце готовится делить имущество с Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный уже готовятся делить имущество, сообщают инсайдеры.
Pravda.Ru 10:44
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Футбол

«Барселона» решила подать в суд на бывшего вице-президента клуба

Испанская "Барселона" планирует обратиться в суд с исковым заявлением на бывшего вице-президента клуба Эмили Русо, ушедшего в отставку на прошлой неделе.
ProstoProSport вчера в 23:38
Киберспорт

NAVI уступили Alliance на ESL One Los Angeles

Cyber.sports.ru вчера в 15:18
Экономика

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС 18:11
Кино

Главные звезды «Сватов» появятся в седьмом сезоне сериала

Зрители увидят в новом сезоне сериала Сваты не только новых героев, но уже и полюбившихся старых персонажей.
NewInform 11 апреля в 16:08
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Общество

Россияне в режиме самоизоляции резко увеличили траты в салонах красоты

По этим данным, общее число транзакций россиян резко выросло в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей.
Коммерсантъ 16:53
15
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку

Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник 04:51
20
Общество

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Российская газета 17:22
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Политика

Посольство США прокомментировало ситуацию с российскими школьниками

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что несколько десятков российских школьников, которые принимали участие в учебных или ознакомительных программах в США, оказались в сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Rambler News Service 15:11
2
Общество

Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.
RT на русском 16:12
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Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Lenta.ru вчера в 20:29
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Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет

В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении, социальном бедствии 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
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Экономика

Сеть «Л’Этуаль» сообщила о падении оборота на 95%

Ближайшим конкурентом «Л'Этуаль» является сеть «Рив гош» с оборотом 36,2 млрд руб. за 2018 г. В конце января «Алькор и Ко» купила 100% долей в уставном капитале компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка».
Ведомости 15:54
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Политика

США могут пересмотреть финансирование ВОЗ

Президент США Дональд Трамп снова пригрозил пересмотреть финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или даже покинуть организацию.
Газета.Ru 10:09
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Общество

В МГД опровергли штраф за проезд под камерой без цифрового пропуска

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что автовладельцев в Москве, не оформивших цифровой пропуск, за каждый проезд под дорожной камерой могут начать штрафовать на 5 тыс. рублей.
RT на русском 16:57
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Экономика

У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам

Ассоциация электронных денег попросила Банк России разрешить кредитным организациям до 1 июля обслуживать таких клиентов.
Эхо Москвы 18:10
Футбол

Орлов объяснил, почему матч «Зенит» – «Бавария» не был куплен

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение по поводу полуфинального матча Кубка УЕФА «Зенита» против «Баварии», закончившегося победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:0. Он отрицает слухи о подкупе немецкой команды.
Спорт день за днем 16:39
Политика

Лукашенко заявил о риске разрушения экономики ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что риск разрушения экономики стран ЕАЭС очень высок из-за коронавируса.
Взгляд.ру 06:29
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Происшествия

В Петербурге завели дело против основателя проекта «Омбудсмен полиции»

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о фейке из-за сообщения о заболевших коронавирусом курсантов во «ВКонтакте».
РБК 03:40
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