Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,2-73,59 руб.
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Комментарии
Политика
Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес «Новой газеты»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес "Новой газеты" в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 01:18
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по питанию на самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи рекомендовал людям, находящимся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, принимать пищу часто и маленькими порциями, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.
ТАСС 00:57
Политика
Трамп заявил об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 577 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 23 тысяч человек.
Российская газета вчера в 20:38
Политика
Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет
Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 07:18
Киберспорт
Riot Games рассказала о системе борьбы с читерами в шутере Valorant
Объявлено, что одновременно с шутером поставляется драйвер для борьбы с читерами. Riot Games использует собственную систему защиты Vanguard.
3DNews вчера в 13:44
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Если в конце 2019 года были предположения, что сотовая связь в 2020 году подорожает на 10%, то теперь большинство участников рынка считает, что рост окажется бóльшим, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 01:02
Энергетика
Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
Здоровье
В Алтайском крае выявлен ещё один случай заражения коронавирусом
Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая приехала из Доминиканской Республики.
REGNUM 01:11
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Происшествия
В СК рассказали о новых уголовных делах из-за фейков о коронавирусе
«Буквально сегодня в четырёх регионах возбуждены уголовные дела на основании появившейся в СМИ и соцсетях ложной информации, связанной с распространением коронавирусной инфекции», — сообщили в Следственном комитете.
REGNUM вчера в 14:50
Общество
Малый и средний бизнес освободят на полгода от уплаты налогов и сборов
Предприятия малого и среднего бизнеса получат годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, платежи по которым будут назначены в ближайшие шесть месяцев.
ФАН вчера в 03:28
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Армия и оружие
Южная Корея сообщила о запуске КНДР ракет в сторону Японского моря
КНДР выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в сторону Японского моря, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.
RT на русском 01:14
Шоу-бизнес
Евгения Медведева опубликовала фотографию в обтягивающем платье
На снимке Евгения Медведева запечатлена в профиль. На фигуристке надето черное платье, подчеркивающее фигуру молодой спортсменки.
RuNews24.ru вчера в 12:27
Наука
Ученые рассказали о влиянии самоизоляции на здоровье
Ученые из Великобритании определили, как самоизоляция влияет на здоровье человека. Волгоград, 14 апреля / «Волга-Медиа.ру» /.
Волга-Медиа вчера в 22:59
Транспорт
Электронные пропуска и блокпосты. Московские меры против коронавируса через пару недель могут прийти к нам
Движение по пропускам В прошедшие выходные московские и подмосковные власти анонсировали введение пропускного режима.
НГС24 вчера в 14:45
Общество
«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты
Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
ТАСС вчера в 19:33
Происшествия
В центре Саратова зарезали молодого мужчину
Сегодня, 14 апреля, около часа ночи у одного из домов по улице Шевченко в Саратове было обнаружено тело 31-летнего мужчины с ножевыми ранениями шеи и бедра.
FreeNews-Volga 01:05
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Армия и оружие
Войска Сарраджа заняли побережье Ливии от Триполи до границы с Тунисом
Вести.Ru вчера в 18:35
Происшествия
У пятерых сотрудников красноярского центра ФМБА обнаружен коронавирус
У нескольких сотрудников Красноярского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) обнаружен коронавирус, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 01:35
Общество
В ВОЗ рассказали об эффективности прививки БЦЖ против коронавируса
Уточняется, что в данный момент ВОЗ не может рекомендовать эту вакцину против коронавируса.
Кубанские новости 00:41
Здоровье
Глава ВОЗ дал рекомендации по снятию ограничений из-за коронавируса
10 апреля руководитель ВОЗ отмечал, что некоторые страны планируют снять введённые ограничения и предупредил, что, если это произойдёт слишком быстро, это может «привести к восстановлению смертельной угрозы».
Говорит Москва 00:56
Происшествия
В сутки в Иркутской области делают около 2 тысяч тестов на коронавирус
На оперативном штабе Законодательного собрания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции обсудили возможность поголовного тестирования на COVID 19.
КП - Иркутск 01:34
Кино
Опубликован первый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе
Культуромания вчера в 10:17
Общество
Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15