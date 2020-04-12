Финансы
КарелинформРубль начал расти по отношению к евро и доллару США
Открытие торгов Московской биржи показало рост рубля по отношению к двум основным валютам.
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Комментарии
Происшествия
Трое пьяных сахалинцев устроили дебош по пути в обсерватор
Как сообщили ИА Sakh.com в пресс-службе областного УМВД, мужчины начали дебоширить, вести себя агрессивно, они были пьяны.
Сахалин.Инфо 20:27
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru 13:17
Общество
Около 50 млрд рублей выделили на доплаты российским медикам
Правительство России выделило почти 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом.
За облаками 04:35
Футбол
Естественный отбор: лидеры РПЛ могут не дождаться своих легионеров
Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил «Известиям», что на общем собрании клубов РПЛ обсуждался вопрос возвращения легионеров в Россию и некоего письма для упрощения пересечения границы.
Известия 17:00
Шоу-бизнес
Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия 11 апреля в 16:50
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Происшествия
Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500
Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ вчера в 03:23
Армия и оружие
Ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году
В 2022 году планируется принять на вооружение корабль, который будет оснащен гиперзвуковой ракетой «Циркон».
OAnews 11 апреля в 08:20
Общество
Салоны красоты смогут открыться с 14 апреля в Иркутской области
Парикмахерские и салоны красоты, которые находятся вне торговых центров, смогут возобновить работу с 14 апреля в Иркутской области.
АиФ Иркутск 09:15
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона
Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона.
Lenta.ru 19:38
Политика
Трамп объявил во всех штатах США режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил во всех штатах страны режим крупного бедствия.
vtomske.ru 11 апреля в 23:45
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»
13 апреля 2020 года на телеканале "Россия-1" состоится долгожданная премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной.
Вестник 02:25
Кино
В духе «Чужого»: раскрыт альтернативный концепт Ящера из фильма «Новый Человек-паук»
Художник концепт-артов «Нового Человека-паука» Джерад С. Маранц поделился в своем Instagram-профиле иллюстраций с альтернативным образом суперзлодея Ящера, которого в блокбастере Марка Уэбба воплотил Рис Иванс.
Киноафиша России вчера в 04:00
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Происшествия
В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле
После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи.
ИркСиб 00:32
Политика
Итальянцам предлагают поблагодарить Россию за 200 евро
Вчера итальянское издание la Repubblica сообщило, что граждане России через мессенджер WhatsApp предлагают знакомым гражданам Италии сняться в видеоролике некого российского средства массовой информации, поблагодарить в нем Россию и Путина за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и получить за это 200 евро.
Рамблер 01:35
Политика
Путин предостерёг от «преступной халатности» в борьбе с коронавирусом
Российский лидер Владимир Путин заявил, что если меры в борьбе с коронавирусом не будут вовремя приняты, то он будет рассматривать это как преступную халатность.
RT на русском 09:29
Энергетика
Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»
Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости 16:06
Общество
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов
Российская газета 11:09
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Здоровье
2 новых случая коронавируса выявлено в Алтайском крае
По данным на понедельник, 13 апреля, в Алтайском крае выявлено два новых заболевших COVID-19. Это один житель Бийска и один житель Барнаула.
Алтайская правда вчера в 22:22
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
Коммерсантъ 16:09
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Кино
Дуэйн Джонсон рассказал о персонажах сиквела «Хоббс и Шоу»
Актёр и продюсер рассказал, что во второй части картины появятся новые персонажи, в которых зрители обязательно «влюбятся».
REGNUM 16:36
Происшествия
Громкие взрывы горящего во дворе автомобиля разбудили жителей дома по ул. Бумагина в Биробиджане
Поздно ночью во дворе дома №12 по улице Бумагина в Биробиджане местные жители проснулись от «непонятных взрывов».
РИА Биробиджан 20:00
Общество
Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом
В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18