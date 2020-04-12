Финансы

КарелинформКарелинформРубль начал расти по отношению к евро и доллару США

Открытие торгов Московской биржи показало рост рубля по отношению к двум основным валютам.
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