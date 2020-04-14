Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,2-73,59 руб.
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Курс евро упал ниже 80 рублей

Газета.Ru04:26

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

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Курс доллара: такого не было с 2013 года

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Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Коммерсантъ03:06

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,36 рубля

ТАСС03:02

Доллар и евро начали торги на Мосбирже снижением

Экономика сегодня04:06

Рубль укрепляется на старте торгов благодаря достижению соглашения ОПЕК+

Интерфаксвчера в 03:36
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Транспорт

Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
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Общество

Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в частной клинике

Вечерняя Москва 05:40
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Общество

Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский

Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
120
Общество

Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
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Политика

Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
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Армия и оружие

Работа С-400 «Триумф» попала на видео

Боевые расчеты С-400 «Триумф» отработали отражение ракетного удара условного противника в рамках учений в Астраханской области.
Рамблер 04:05
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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
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Футбол

Гендир «Ахмата»: у восьми игроков истекают контракты

У восьми футболистов "Ахмата" в конце мая заканчиваются контракты, но никто из них не против доиграть розыгрыш текущего чемпионата России, сказал РИА Новости генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.
РИА Новости 05:32
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru вчера в 03:30
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Общество

Правительство приостановило действие ограничений на торговлю масками

Правительство приостановило введение единого поставщика медицинских масок в России и действие ограничений на торговлю масками, следует из постановления кабмина от 13 апреля.
РИА Новости 06:01
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Происшествия

На юге США число жертв штормов выросло до 30 человек, сообщает СМИ

По меньшей мере 30 человек погибли из-за штормов на юге США, которые начались в ночь на понедельник и продолжились днем, сообщает издание USA Today.
РИА Новости вчера в 20:13
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Происшествия

Усть-Кутскую семью с больным коронавирусом ребенком охраняет полиция

Администрация Усть-Кутского района направила обращение в ГУ МВД России по Иркутской области о проверке факта разглашения персональных данных и травле семьи с больным ребенком.
Байкал24 12 апреля в 23:53
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Общество

Малый и средний бизнес увеличил активность

Доля работающих в России малых и средних предприятий выросла за неделю на 4,8 процентного пункта с 39,5% на первой недели карантина до 44,4% на второй неделе согласно данным 620 тысяч онлайн-касс в разных регионах.
Вести.Ru 04:27
18
Общество

292 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Нижегородская область занимает пятое место в стране по количеству зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 04:41
152
Здоровье

В Тюмени есть случаи заболевания коронавирусом медицинских работников

Количество заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки в Тюмени выросло на 14 человек.
Тюменская область сегодня 05:31
1
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
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Здоровье

Роспотребнадзор опубликовал советы по питанию во время самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для россиян, которые находятся в режиме самоизоляции или карантина.
Российская газета 03:37
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Общество

Генпрокуратура сообщила о финансовой поддержке букмекерских контор

Генпрокуратура России поручила Минэкономразвития выяснить, на каком основании букмекерские компании включили в список системообразующих предприятий.
Известия 06:06
Шоу-бизнес

Телеведущая Ирена Понарошку скрывала возвращение из Таиланда

OAnews вчера в 13:45
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Политика

Путин: пик заболеваемости коронавирусом в РФ не пройден

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в нашей стране пройден еще не был.
Мойка78 05:56
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Экономика

МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран

Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.
ТАСС вчера в 17:40
Здоровье

В Челябинской области число случаев коронавируса достигло 50

По данным пресс-службы регионального минздрава, за сутки в Челябинской области подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 01:45
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Политика

Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса

Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
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Общество

«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркете

«Яндекс.Карты» начали показывать размер очередей в магазинах, сообщила компания.
Ведомости 03:30
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Общество

Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом

Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина.
Газета.Ru вчера в 18:51
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Общество

Власти Татарстана потребовали самоизоляции приехавших из Москвы

Татарстан — не первый регион, который вводит обязательные ограничения для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 02:27
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Происшествия

На озере в Вологодской области пропала лодка с пятью рыбаками

В Вологодской области на озере Белом бесследно пропала моторная лодка с пятью рыбаками.
Вести.Ru 05:52
Общество

В ВОЗ рассказали об опасности медицинских масок

В ВОЗ рассказали об опасности медицинских масок, которые сейчас активно используются для защиты от коронавируса.
Дни24 вчера в 00:27
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Общество

Голикова рассказала о темпах выхода России из режима самоизоляции

Профиль 12 апреля в 08:32
134
Общество

Крымчанам запретят выходить на улицу без паспорта

До 30 апреля в Крыму продлен режим всеобщей самоизоляции.
РИА Новости Крым 03:48
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