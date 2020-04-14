Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,2-73,59 руб.
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Комментарии
Транспорт
Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
Общество
Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в частной клинике
Вечерняя Москва 05:40
Общество
Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
Общество
Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным
Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
Политика
Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
Армия и оружие
Работа С-400 «Триумф» попала на видео
Боевые расчеты С-400 «Триумф» отработали отражение ракетного удара условного противника в рамках учений в Астраханской области.
Рамблер 04:05
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Футбол
Гендир «Ахмата»: у восьми игроков истекают контракты
У восьми футболистов "Ахмата" в конце мая заканчиваются контракты, но никто из них не против доиграть розыгрыш текущего чемпионата России, сказал РИА Новости генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.
РИА Новости 05:32
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru вчера в 03:30
Общество
Правительство приостановило действие ограничений на торговлю масками
Правительство приостановило введение единого поставщика медицинских масок в России и действие ограничений на торговлю масками, следует из постановления кабмина от 13 апреля.
РИА Новости 06:01
Происшествия
На юге США число жертв штормов выросло до 30 человек, сообщает СМИ
По меньшей мере 30 человек погибли из-за штормов на юге США, которые начались в ночь на понедельник и продолжились днем, сообщает издание USA Today.
РИА Новости вчера в 20:13
Происшествия
Усть-Кутскую семью с больным коронавирусом ребенком охраняет полиция
Администрация Усть-Кутского района направила обращение в ГУ МВД России по Иркутской области о проверке факта разглашения персональных данных и травле семьи с больным ребенком.
Байкал24 12 апреля в 23:53
Общество
Малый и средний бизнес увеличил активность
Доля работающих в России малых и средних предприятий выросла за неделю на 4,8 процентного пункта с 39,5% на первой недели карантина до 44,4% на второй неделе согласно данным 620 тысяч онлайн-касс в разных регионах.
Вести.Ru 04:27
Общество
292 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
Нижегородская область занимает пятое место в стране по количеству зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 04:41
Здоровье
В Тюмени есть случаи заболевания коронавирусом медицинских работников
Количество заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки в Тюмени выросло на 14 человек.
Тюменская область сегодня 05:31
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал советы по питанию во время самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для россиян, которые находятся в режиме самоизоляции или карантина.
Российская газета 03:37
Общество
Генпрокуратура сообщила о финансовой поддержке букмекерских контор
Генпрокуратура России поручила Минэкономразвития выяснить, на каком основании букмекерские компании включили в список системообразующих предприятий.
Известия 06:06
Шоу-бизнес
Телеведущая Ирена Понарошку скрывала возвращение из Таиланда
OAnews вчера в 13:45
Политика
Путин: пик заболеваемости коронавирусом в РФ не пройден
Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в нашей стране пройден еще не был.
Мойка78 05:56
Экономика
МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран
Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.
ТАСС вчера в 17:40
Здоровье
В Челябинской области число случаев коронавируса достигло 50
По данным пресс-службы регионального минздрава, за сутки в Челябинской области подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 01:45
Политика
Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса
Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
Общество
«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркете
«Яндекс.Карты» начали показывать размер очередей в магазинах, сообщила компания.
Ведомости 03:30
Общество
Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом
Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина.
Газета.Ru вчера в 18:51
Общество
Власти Татарстана потребовали самоизоляции приехавших из Москвы
Татарстан — не первый регион, который вводит обязательные ограничения для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 02:27
Происшествия
На озере в Вологодской области пропала лодка с пятью рыбаками
В Вологодской области на озере Белом бесследно пропала моторная лодка с пятью рыбаками.
Вести.Ru 05:52
Общество
В ВОЗ рассказали об опасности медицинских масок
В ВОЗ рассказали об опасности медицинских масок, которые сейчас активно используются для защиты от коронавируса.
Дни24 вчера в 00:27
Общество
Голикова рассказала о темпах выхода России из режима самоизоляции
Профиль 12 апреля в 08:32
Общество
Крымчанам запретят выходить на улицу без паспорта
До 30 апреля в Крыму продлен режим всеобщей самоизоляции.
РИА Новости Крым 03:48