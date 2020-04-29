Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,72-73,85 рубля.
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Стоимость доллара и евро снизилась во время торгов

Телеканал 360°04:42

Курс рубля на 29 апреля 2020 года: доллар упал до 73,67 рубля, евро – 79,97 рубля

Комсомольская правда03:14

Курс доллара опустился ниже 74 руб., евро — ниже 80 руб

Rambler News Service03:32

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ru03:25

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:53

Евро на бирже упал ниже 80

Фонтанка.Ру03:09

Курс доллара опустился ниже ₽74 на фоне дорожающей нефти

РБК03:04
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