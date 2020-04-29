Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,72-73,85 рубля.
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Курс рубля на 29 апреля 2020 года: доллар упал до 73,67 рубля, евро – 79,97 рубля
Комсомольская правда03:14
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Комментарии
Общество
Режим самоизоляции в Калининградской области продлили до 12 мая
Режим самоизоляции в Калининградской области продлен до 12 мая.
ТАСС вчера в 15:30
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
Происшествия
Почти 9 тысяч человек за сутки обследовали в Петербурге на коронавирус
За последние сутки в Петербурге провели еще 8410 тестов на коронавирус. На данный момент на карантине находится 3740 человек.
Peterburg2.ru 26 апреля в 08:04
Наука
Создали растения, стабильно светящиеся в темноте
Российские ученые из Института биоорганической химии РАН впервые создали растение, которое способно светиться в темноте.
ToDay News Ufa 27 апреля в 18:21
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Общество
Подаренного Путиным кота изолировали из-за коронавируса
Московский Комсомолец 02:40
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily вчера в 15:29
Общество
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
Футбол
Тренер «Рубина» Слуцкий объяснил реакцию на слова вратаря о власти
Главный тренер казанского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» Леонид Слуцкий заявил, что вызвавшие общественный резонанс критические высказывания вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова о власти навредили команде, так как ее существование зависит от государства.
РБК вчера в 13:12
Общество
На Чаяндинском месторождении взбунтовались вахтовики
На фоне благостных рапортов властей Якутии и пиаровской службы "Газпрома" с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения приходят тревожные новости.
Байкал24 вчера в 04:10
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Общество
МВД попросило у Банка России доступ к банковской тайне
Министр внутренних дел полагает, что подход к передаче правоохранителям банковской информации нужно изменить для более эффективного противодействия преступлениям в этой сфере.
REGNUM 02:30
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Культура
Путин поздравил с юбилеем актрису Удовиченко
РИА Новости 03:32
Общество
Коронавирус выявлен еще у 55 жителей Татарстана. В Челнах – 5 случаев
В Татарстане за сутки COVID-19 подтвердился еще у 55 пациентов. В Набережных Челнах коронавирус выявлен у пятерых.
Chelny-biz.ru 04:01
Здоровье
Главный врач областной клинической больницы ушла на пенсию
Окончила в 1984 году Рязанский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова и в 1985 году приступила к работе в Липецкой областной клинической больнице в должности врача-интерна.
Most.tv 03:35
Экономика
Газпромбанк запустил льготную ипотеку под 6,5%
Газпромбанк в рамках новой госпрограммы начал принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5% на новостройки, говорится в сообщении банка.
РИА Новости 27 апреля в 04:00
Экономика
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
С 31 мая вступают в силу новые требования к автобусам, которые перевозят детей.
Российская газета 00:00
Космос
Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
Происшествия
Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США
Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru вчера в 05:39
Здоровье
Минздрав расширил список препаратов для лечения от коронавируса
Ранее сообщалось, что Минздрав выдал отечественному фармпроизводителю разрешение на клинические исследования противовирусного препарата фавипиравир для лечения коронавируса.
Парламентская газета вчера в 07:12
Кино
К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.
РИА Новости вчера в 17:25
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 67 больных, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК вчера в 17:06
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Шоу-бизнес
Актриса Мария Порошина вернулась в свой юношеский вес
Актриса Мария Порошина в 46 лет рискнула принять участие в шоу «Танцы со звездами».
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