Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,72-73,85 рубля.
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Курс рубля на 29 апреля 2020 года: доллар упал до 73,67 рубля, евро – 79,97 рубля
Комсомольская правда03:14
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Комментарии
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Политика
Фельдмаршал Хафтар решил возглавить Ливию
Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар фактически объявил о своем решении возглавить страну и разрыве подписанного в 2015 году в марокканском городе Схират соглашения о политическом урегулировании.
Коммерсантъ 27 апреля в 15:31
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
Общество
В России прекратят продажи листового чай Lipton и Brooke Bond
Москва, 29 апреля 2020, 11:04 — REGNUM Компания Unilever прекратит продажи в России листового чая под брендом Lipton и Brooke Bond, сообщает 29 апреля РБК со ссылкой на российский офис Unilever.
REGNUM 04:04
Здоровье
В Амурской области выявлено четыре новых случая коронавируса
По состоянию на 27 апреля в Амурской области выявлено 40 случаев коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 27 апреля в 21:18
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
Авто
УАЗ отправил на Кубу 50 внедорожников «Патриот»
Партия из 50 российских внедорожников УАЗ «Патриот» прибыла на Кубу.
Автоновости дня вчера в 03:02
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка
Хадид и Малик начали встречаться в 2015 году. Однако до сегодняшнего дня пара два раза расходилась и снова сходилась.
Газета.Ru вчера в 18:25
Футбол
Онана: «Я счастлив в „Аяксе“, но пришло время сделать следующий шаг»
Голкипер "Аякса" Андре Онана, на которого претендуют "Челси" и "Барселона", признался, что хочет сменить команду.
Soccer.ru вчера в 23:09
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Общество
В Москве продлили режим повышенной готовности
Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом до 11 мая включительно продлил действие режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 13:02
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Экономика
Оператор «Северного потока - 2» планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года
Оператор "Северного потока - 2" - компания Nord Stream 2 AG - по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из европейских партнеров проекта) Райан Зеле в ходе телефонной конференции.
ТАСС 04:39
Происшествия
Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США
Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
Политика
Из правительства Челябинской области уволился вице-губернатор
Курировать работу ведомства поручили заместителю губернатору Сергею Сушкову, сообщили в пресс-службе главы региона.
Эхо Москвы в Челябинске 03:29
Здоровье
В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщает в среду региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 04:31
Космос
Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Происшествия
В Ростовской области умер третий пациент с коронавирусом
Третий пациент с диагнозом коронавирусная инфекция скончался в Ростовской области, общее число заболевших выросло до 864, сообщил журналистам начальник управления информационной политики правительства области Сергей Тюрин.
РИА Новости 04:48
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса
Нововведение обусловлено тем, что из-за пандемии коронавируса люди стали чаще использовать онлайн-общение, в частности групповые голосовые и видеобеседы, отмечается в сообщении компании.
Газета.Ru вчера в 14:34
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
Армия и оружие
Боевая авиация ЗВО пролетит в День Победы над 12 городами
Более 100 самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны пролетят 9 мая над 12 городами дислокации войск Западного военного округа (ЗВО).
NewInform вчера в 07:09
Политика
В Таджикистане хотят запретить русифицировать фамилии и имена
РИА Новости 04:57
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru вчера в 06:16
Общество
Петербургские пенсионеры старше 65 лет получат выплаты за самоизоляцию
В Санкт-Петербурге все пенсионеры старше 65 лет, соблюдающие самоизоляцию получат деньги.
Санкт-Петербургские ведомости 03:25
Шоу-бизнес
Мария Порошина вернулась к своему весу 30-летней давности
Актриса Мария Порошина, которая воспитывает четырех дочерей и годовалого сына, похудела на шесть килограммов за две недели.
ТВ Центр 04:20
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12