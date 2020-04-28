Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,72-73,85 рубля.
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Рубль укрепляется вечером на фоне ослабления негативных сигналов с рынка нефти
Интерфаксвчера в 12:49
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Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
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Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
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Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России
Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
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В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
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Экономика
МОТ заявила, что 300 млн человек могут лишиться работы из-за COVID-19
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RT на русском 08:06
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Фигурное катание
Бывшая ученица Тутберидзе рассказала об отношении тренера к ученикам
РИА Новости 07:06
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бикини
Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала откровенное фото в купальнике во время изоляции из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:37
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СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Мизулиной
ТАСС 07:19
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Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Биатлон
СБР утвердил списки кандидатов в сборные команды России
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.
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Супермодель Джиджи Хадид и музыкант Зейн Малик ждут первенца
Джиджи Хадид и Зейн Малик расставались примерно на год: в конце декабря 2018 года фанаты пары обнаружили, что модель и музыкант не выложили в Instagram совместное фото с рождественского ужина и, по всей видимости, вообще не отмечали праздник вместе.
Газета.Ru 07:16
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Украина намерена предотвратить строительство «Северного потока-2»
После ввода в строй российского газопровода "Северный поток - 2" Украина потеряет возможность транзита газа через ее территорию.
Газета.Ru 06:15
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В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa вчера в 12:31
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SnowRunner уже вышла на PS4, Xbox One и PC
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Авто
АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross Instinct
Новая Lada Xray Cross Instinct стала доступна для заказа. Об этом сообщили в пресс-центре АвтоВАЗа.
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В новом клипе Тимати снялась экс-возлюбленная Алекса
Интересную сюжетную линию придумали в клипе Тимати и Григория Лепса на песню «С чистого листа».
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Авто
На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-24-77
В Сети появилось объявление о продаже экспортного универсала ГАЗ-24-77 «Волга», автомобиль был выпущен в 1979 году для Бельгии.
Тарантас Ньюс 04:14
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В России продлили запрет на въезд иностранцев
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REGNUM 06:40
Интернет
Google открывает к видеоконференциям Meet бесплатный доступ
Маунтин-Вью, США, 29 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Бесплатный доступ к собственному сервису видеоконференций Meet решила открыть компания Google.
REGNUM 08:08
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
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В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
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Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
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В Волгоградской области усиливается контроль за въезжающими в регион
Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, глава региона напомнил, что в Волгоградской области в полном объеме выполнены все стоявшие на первом этапе задачи по подготовке необходимого коечного фонда в условиях распространения коронавирусной инфекции — развернуты 2382 инфекционные койки; сформирована вся необходимая материально-техническая база.
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В Выборге сгорела семья с шестью детьми
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