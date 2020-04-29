Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,72-73,85 рубля.
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Курс рубля на 29 апреля 2020 года: доллар упал до 73,67 рубля, евро – 79,97 рубля
Комсомольская правда03:14
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Комментарии
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
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В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
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В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Футбол
Футбол сегодня: в Беларуси определятся финалисты Кубка
Главные встречи дня пройдут в Беларуси, где определятся финалисты Кубка страны.
Чемпионат 03:53
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У детей выявлен опаснейший синдром на фоне коронавируса
Национальная служба здравоохранения Великобритании и Общество детской интенсивной терапии разослали врачам экстренное предупреждение о резком росте количества детей, попадающих в реанимацию с новым загадочным воспалительным синдромом, связанным с коронавирусом.
Московский Комсомолец 27 апреля в 07:19
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Политика
Спикер парламента Эстонии назвал «Бессмертный полк» символом репрессий
Спикер парламента Эстонии (рийгикогу) Хенн Пыллуаас назвал акцию «Бессмертный полк» символом репрессий.
Lenta.ru 03:04
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СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
Экономика
Минторг США заявил о сокращении ВВП на 4,8%
Вашингтон, 29 апреля 2020, 16:12 — REGNUM Американский ВВП в I квартале 2020 года сократился на 4,8%, сообщили 29 апреля в минторге США.
REGNUM 09:12
Общество
Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса
Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
РБК 08:25
Религия
Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 11 мая.
Российская газета вчера в 13:19
Общество
В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
Общество
Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России
Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
Общество
Путин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной
О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции.
Российская газета 09:09
Экономика
ВТБ предупредил о предлагающих заключение договоров на дому мошенниках
Злоумышленники обходят многоквартирные дома под видом кредитных агентов, консультантов или риелторов и предлагают жителям услуги по оформлению финансовых продуктов и заключению банковских договоров на дому.
РБК 09:12
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС 08:28
Политика
Полномочия регионов расширили только на период пандемии, заявил Песков
В каждом регионе ведется работа в авральном режиме, что соответствует нынешней ситуации с пандемией коронавируса, после того, как угроза отступит, расширенные полномочия субъектов РФ будут не нужны, сообщил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:52
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок
Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.
Российская газета 04:23
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском 27 апреля в 23:15
Шоу-бизнес
Победительница «Голос. Дети» ответила на обвинения в подкупе голосов
Многие зрители возмутились финалом седьмого сезона, посчитав, что голосование было нечестным.
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Skoda начала продажи полноприводного Skoda Karoq в России
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG.
Автоновости дня вчера в 03:49
Футбол
Во Франции национальный чемпионат по футболу завершили досрочно
Во Франции чемпионат по футболу сезона 2019/2020 досрочно завершен, игр не будет до начала осени.
АБН вчера в 15:36
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
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Кино
«Зулейха открывает глаза» установил несколько телевизионных рекордов
Многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза» стал лидером в нескольких категориях, установив новые рекорды.
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