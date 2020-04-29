Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,72-73,85 рубля.
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Рубль укрепляется вечером на фоне ослабления негативных сигналов с рынка нефти
Интерфаксвчера в 12:49
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
Комментарии
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Зарипов подписал новый контракт с «Ак Барсом»
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов продлил контракт с клубом ещё на сезон. Условия соглашения пока не разглашаются.
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Дмитрий Махонин анонсировал смягчение режима самоизоляции в Прикамье
Глава Прикамья анонсировал скорое смягчение режима самоизоляции.
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Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
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Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
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Вокруг ТВ вчера в 16:12
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В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом
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РИА Новости 07:49
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
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На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Политика
Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действовавший до конца апреля запрет на въезд в Россию иностранцев.
Российская газета 05:49
Общество
На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета 09:11
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Белый медведь убил медведицу в зоопарке Ижевска
Белый медведь Балу из ижевского зоопарка убил медведицу Аврору.
Телеканал 360° 09:33
Политика
Захарова предупредила Чехию о последствиях из-за провокаций
Позднее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение российского посла.
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Мужчина откусил ухо охраннику магазина на севере Москвы
Мужчина откусил ухо охраннику магазина "Пятерочка" на севере Москвы в ходе конфликта.
ТАСС 11:26
Политика
Видеоконференция глав МИД в «нормандском формате» состоится 30 апреля
23 апреля пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что 30 апреля состоятся переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в формате видеоконференции.
ТАСС вчера в 03:11
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Самые частые места откуда угоняют автомобили — парковки около домов и стоянки возле ТЦ. Премиальные модели обычно угоняют с помощью считывания кода с ключа, а более бюджетные — взламывая замки или разбивая окна.
ГЛАС.RU 08:59
Армия и оружие
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Москва, 29 апреля 2020, 18:00 — REGNUM Любая ракетная атака с борта подводных лодок ВМС США, вне зависимости от мощности боезаряда, повлечет ответный ядерный удар России, заявила 29 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 11:00
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
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США приостановили финансирование проектов по «сдерживанию России»
Министерство обороны США приостановит финансирование ряда проектов по «сдерживанию России» и вложит высвобожденные деньги на строительство стены на границе с Мексикой.
Lenta.ru 05:24
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Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube
Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 вчера в 17:52
Политика
Генерала ФСБ назвали предполагаемым главным фигурантом крушения MH17
Журналисты ссылаются на результаты исследования JIT, в котором говорится, что главным подозреваемым по крушению самолета может являться генерал ФСБ.
RuNews24.ru вчера в 08:50
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Шутер Generation Zero стал бесплатным в Steam до 4 мая
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Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
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Президент России Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом.
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В Минздраве сравнили смертность от коронавируса в России и США
В США умирают 88% пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, в РФ таких около 50%, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
РИА Новости 09:12
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина
Белодед работал в специальном летном отряде «Россия» командиром экипажа, с которым летал первый президент России Борис Ельцин, позже он стал шеф-пилотом Владимира Путина.
Lenta.ru 05:57
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Полицейские «митингового» полка сочли свои положительные тесты на коронавирус ошибкой
У 137 бойцов 2-ого оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве оказались положительными тесты на Covid-19. Полицейских изолировали по домам.
Московский Комсомолец 10:54
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Омск начнет принимать инфицированных коронавирусом из Якутии
Омская область готовится принять пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщает в среду региональный оперштаб.
Sibnet Новости 04:23