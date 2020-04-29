Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,72-73,85 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне восстанавливающейся нефти

Финмаркет09:19

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

Банки.рувчера в 12:23

Рубль начал укрепляться к доллару и евро на торгах Мосбиржи

Экономика сегодня03:30

Рубль растет к доллару и евро

ПРАЙМ03:08

Рубль укрепляется вечером на фоне ослабления негативных сигналов с рынка нефти

Интерфаксвчера в 12:49

Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро

ИА Новороссия03:49

Евро и доллар выросли на торгах по отношению к рублю

РИАМОвчера в 03:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 12:04, Ашберн

29 апреля доллар заметно подешевел, а евро и российский рубль выросли

КП - Беларусь09:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 12:04, Ашберн

Комментарии

Общество

Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом

Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
654
Хоккей

Зарипов подписал новый контракт с «Ак Барсом»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов продлил контракт с клубом ещё на сезон. Условия соглашения пока не разглашаются.
Metaratings 11:18
Политика

Дмитрий Махонин анонсировал смягчение режима самоизоляции в Прикамье

Глава Прикамья анонсировал скорое смягчение режима самоизоляции.
Рифей-Пермь 09:38
22
Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
89
Музыка

Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате

Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ вчера в 16:12
58
Здоровье

В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом

Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни",- сказал Брико в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН, которое проходило в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:49
60
Общество

В Тульской области вводят цифровые пропуска

В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
728
Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
65
Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv вчера в 06:09
112
Политика

Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действовавший до конца апреля запрет на въезд в Россию иностранцев.
Российская газета 05:49
188
Общество

На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета 09:11
67
Религия

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева

Интерфакс 07:54
1,4K
Общество

Белый медведь убил медведицу в зоопарке Ижевска

Белый медведь Балу из ижевского зоопарка убил медведицу Аврору.
Телеканал 360° 09:33
38
Политика

Захарова предупредила Чехию о последствиях из-за провокаций

Позднее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение российского посла.
Известия 10:25
2
Происшествия

Мужчина откусил ухо охраннику магазина на севере Москвы

Мужчина откусил ухо охраннику магазина "Пятерочка" на севере Москвы в ходе конфликта.
ТАСС 11:26
4
Политика

Видеоконференция глав МИД в «нормандском формате» состоится 30 апреля

23 апреля пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что 30 апреля состоятся переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в формате видеоконференции.
ТАСС вчера в 03:11
9
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Самые частые места откуда угоняют автомобили — парковки около домов и стоянки возле ТЦ. Премиальные модели обычно угоняют с помощью считывания кода с ключа, а более бюджетные — взламывая замки или разбивая окна.
ГЛАС.RU 08:59
7
Армия и оружие

Россия ответит ядерным ударом на ракетный пуск с подлодок США — МИД РФ

Москва, 29 апреля 2020, 18:00 — REGNUM Любая ракетная атака с борта подводных лодок ВМС США, вне зависимости от мощности боезаряда, повлечет ответный ядерный удар России, заявила 29 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 11:00
32
Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
909
Политика

США приостановили финансирование проектов по «сдерживанию России»

Министерство обороны США приостановит финансирование ряда проектов по «сдерживанию России» и вложит высвобожденные деньги на строительство стены на границе с Мексикой.
Lenta.ru 05:24
39
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube

Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 вчера в 17:52
88
Политика

Генерала ФСБ назвали предполагаемым главным фигурантом крушения MH17

Журналисты ссылаются на результаты исследования JIT, в котором говорится, что главным подозреваемым по крушению самолета может являться генерал ФСБ.
RuNews24.ru вчера в 08:50
1,5K
Спорт

Шутер Generation Zero стал бесплатным в Steam до 4 мая

CyberSport.ru 09:44
1
Общество

Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 27 апреля в 10:27
2,8K
Происшествия

Иркутских чиновников заподозрили в поджоге леса

Известия 08:38
2,2K
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:35
100
Общество

В Минздраве сравнили смертность от коронавируса в России и США

В США умирают 88% пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, в РФ таких около 50%, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
РИА Новости 09:12
3
Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина

Белодед работал в специальном летном отряде «Россия» командиром экипажа, с которым летал первый президент России Борис Ельцин, позже он стал шеф-пилотом Владимира Путина.
Lenta.ru 05:57
22
Происшествия

Полицейские «митингового» полка сочли свои положительные тесты на коронавирус ошибкой

У 137 бойцов 2-ого оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве оказались положительными тесты на Covid-19. Полицейских изолировали по домам.
Московский Комсомолец 10:54
Здоровье

Омск начнет принимать инфицированных коронавирусом из Якутии

Омская область готовится принять пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщает в среду региональный оперштаб.
Sibnet Новости 04:23
248
Как работают Яндекс.Новости?
Главное