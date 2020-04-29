Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,72-73,85 рубля.
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО
РИА Новости 27 апреля в 14:18
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
Более 70% кафе и ресторанов в России могут уйти с рынка к 1 июля
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что более 70% кафе и ресторанов могут уйти с рынка к 1 июля, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:48
Политика
В Германии назвали участников церемонии в честь 75-летия окончания войны
Ранее на брифинге в Берлине заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что, по ее данным, российские представители не приглашены на церемонию в связи с годовщиной 75-летия окончания Второй мировой войны в Берлине.
РИА Новости 11:43
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Происшествия
Арестована начальник приставов в Дзержинске Дорогинина
Начальник Дзержинского районного отдела Федеральной службы судебных приставов Людмила Дорогинина арестована.
КозаПресс 09:48
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Космос
В Роскосмосе назвали дату посадки российской станции на Луне
Первая в современной истории России автоматическая станция совершит посадку на Луну в середине октября 2021 года.
Телеканал 360° вчера в 15:06
Религия
Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева из-за того, что тот оскорбил память покойного настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.
ТАСС 08:31
Армия и оружие
Россия ответит ядерным ударом на ракетный пуск с подлодок США — МИД РФ
Москва, 29 апреля 2020, 18:00 — REGNUM Любая ракетная атака с борта подводных лодок ВМС США, вне зависимости от мощности боезаряда, повлечет ответный ядерный удар России, заявила 29 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 11:00
Экономика
Более 300 млн человек могут лишиться работы к июлю из-за коронавируса
Около 305 млн рабочих мест с полной ставкой может быть потеряно во втором квартале из-за пандемии коронавируса, следует из третьего доклада (.pdf) Международной организации труда (МОТ) о ситуации в мире во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 09:03
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Общество
Снятие ограничений в Москве начнется со строителей
Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
Интерфакс 10:28
Общество
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусом
Московская область вышла на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:46
Технологии
«Мегафон» запустил тарифы для удаленной работы
«Мегафон» запустил специальную линейку тарифов передачи данных для тех, кто в условиях самоизоляции работает удаленно и не может пользоваться домашним интернетом Тарифы без ограничения скорости позволяют обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями, и предназначены для использования SIM-карт в ноутбуках, модемах и роутерах.
TechFusion 12:09
Общество
Математики рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
С помощью искусственного интеллекта математики построили модель, которая предсказала сроки пика эпидемии в нашей стране.
БрянскToday 03:07
Общество
Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая
Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Московский Комсомолец 03:43
Политика
С 11 мая на Украине могут ослабить карантин — Шмыгаль
Киев, 29 апреля 2020, 16:17 — REGNUM Некоторые карантинные ограничения на Украине будут ослаблены с 11 мая 2020 года, заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль 29 апреля на заседании правительства.
REGNUM 09:17
Происшествия
В Выборге сгорела семья с шестью детьми
В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
Общество
Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России
Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая
Власти Москвы продлили режим самоизоляции до 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 13:04
Здоровье
Сингапурские ученые уточнили, когда пандемия в России пойдет на спад
Специалисты SUTD считают, что распространение коронавируса в России завершится на 100% ближе к 7 августа, пишет ТАСС.
Свободная Пресса вчера в 13:55