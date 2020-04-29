Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,72-73,85 рубля.
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Курс доллара опустился ниже 74 руб., евро — ниже 80 руб

Rambler News Service03:32

Курс рубля на 29 апреля 2020 года: доллар упал до 73,67 рубля, евро – 79,97 рубля

Комсомольская правда03:14

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ru03:25

Доллар и евро начали торги на «Московской бирже» снижением

Финмаркет03:20

Курс евро упал ниже 80 рублей

Компания03:15

Доллар и евро открыли торги падением

Профиль03:32

Евро на бирже упал ниже 80

Фонтанка.Ру03:09
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию

РБК 03:05
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Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
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Общество

Около половины россиян отказалось от алкоголя в период самоизоляции

Около половины россиян (45%) перестали употреблять алкоголь в период самоизоляции из-за коронавируса.
Газета.Ru 02:47
6
Кино

К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

«До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировались показывать в кинотеатрах, но они стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации «Лучшая картина», а также в других основных и специальных категориях премии», — говорится в сообщении.
vtomske.ru 01:25
4
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
1,1K
Здоровье

Пациенты ожидают сокращения производства и роста спроса на препараты

На ряд препаратов вырос спрос из-за упоминания в рекомендациях Минздрава по лечению коронавирусной инфекции, а в условиях карантина фармкомпаниям стало сложнее внедрять обязательную маркировку препаратов.
Коммерсантъ вчера в 17:55
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Общество

CNN (США): Швеция заявляет об эффективности своей стратегии борьбы с коронавирусом; цифры говорят об обратном (CNN)

Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелл (Anders Tegnell) рассказал, что его страна наверняка лучше справится со второй волной эпидемии, так как многие в Швеции уже заразились вирусом.
ИноСМИ 03:29
Происшествия

Убивший семь человек российский киллер избежал пожизненного срока

Lenta.ru 03:15
6
Армия и оружие

Компанию Илона Маска SpaceX обвинили в создании оружия против России

Военное дело вчера в 05:53
31
Общество

Данные оформлявших микрокредиты россиян выставили на продажу

В пробной бесплатной версии содержатся данные 1800 человек.
РИА Новости 01:59
221
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
548
Политика

Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
752
Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области

В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
137
Общество

В Москве вылечились от коронавируса 4610 человек

Вести Подмосковья 03:37
106
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина напал на скорую помощь

REGNUM вчера в 21:45
6
Шоу-бизнес

Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с юбилеем.
ТАСС 03:15
Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru вчера в 16:32
599
Общество

Низкая мобильность жителей смягчила эпидемию коронавируса в РФ

Доклад посвящён влиянию коронавируса на ситуацию в российском здравоохранении.
REGNUM 03:05
92
Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
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Армия и оружие

На Украине испытали «грозу беспилотников»

ФАН вчера в 18:32
Общество

Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка

Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
75
Общество

Вице-губернатор Климов покидает правительство Челябинской области

Челябинск, 29 апреля 2020, 10:26 — REGNUM Вице-губернатор Челябинской области Олег Климов покидает свой пост.
REGNUM 03:26
Технологии

Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона

Как передает ToDay News Ufa, о том, кто и как может воспользоваться пользовательскими данными, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.
ToDay News Ufa вчера в 00:06
127
Общество

Подаренного Путиным кота поместили в Японии на карантин

Взгляд.ру 02:34
1
Шоу-бизнес

Россияне призывают лишить Марата Башарова звания заслуженного артиста

Neva.Today вчера в 13:40
50
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Общество

Названы страны, победившие коронавирус

В противостоянии с пандемией коронавируса победителями стали Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
Primpress.ru 03:25
6
Общество

Учёные пересмотрели прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Ситуация с распространением коронавируса может окончательно завершиться в России 19 августа, следует из данных Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском 03:42
1,1K
Общество

В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса

Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым.
Московский Комсомолец 03:03
21
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