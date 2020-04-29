Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,72-73,85 рубля.
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Курс рубля на 29 апреля 2020 года: доллар упал до 73,67 рубля, евро – 79,97 рубля
Комсомольская правда03:14
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Комментарии
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Общество
Около половины россиян отказалось от алкоголя в период самоизоляции
Около половины россиян (45%) перестали употреблять алкоголь в период самоизоляции из-за коронавируса.
Газета.Ru 02:47
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
«До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировались показывать в кинотеатрах, но они стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации «Лучшая картина», а также в других основных и специальных категориях премии», — говорится в сообщении.
vtomske.ru 01:25
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Здоровье
Пациенты ожидают сокращения производства и роста спроса на препараты
На ряд препаратов вырос спрос из-за упоминания в рекомендациях Минздрава по лечению коронавирусной инфекции, а в условиях карантина фармкомпаниям стало сложнее внедрять обязательную маркировку препаратов.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
CNN (США): Швеция заявляет об эффективности своей стратегии борьбы с коронавирусом; цифры говорят об обратном (CNN)
Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелл (Anders Tegnell) рассказал, что его страна наверняка лучше справится со второй волной эпидемии, так как многие в Швеции уже заразились вирусом.
ИноСМИ 03:29
Армия и оружие
Компанию Илона Маска SpaceX обвинили в создании оружия против России
Военное дело вчера в 05:53
Общество
Данные оформлявших микрокредиты россиян выставили на продажу
В пробной бесплатной версии содержатся данные 1800 человек.
РИА Новости 01:59
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Политика
Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области
В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
Общество
В Москве вылечились от коронавируса 4610 человек
Вести Подмосковья 03:37
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина напал на скорую помощь
REGNUM вчера в 21:45
Шоу-бизнес
Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с юбилеем.
ТАСС 03:15
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru вчера в 16:32
Общество
Низкая мобильность жителей смягчила эпидемию коронавируса в РФ
Доклад посвящён влиянию коронавируса на ситуацию в российском здравоохранении.
REGNUM 03:05
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Армия и оружие
На Украине испытали «грозу беспилотников»
ФАН вчера в 18:32
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка
Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
Общество
Вице-губернатор Климов покидает правительство Челябинской области
Челябинск, 29 апреля 2020, 10:26 — REGNUM Вице-губернатор Челябинской области Олег Климов покидает свой пост.
REGNUM 03:26
Технологии
Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона
Как передает ToDay News Ufa, о том, кто и как может воспользоваться пользовательскими данными, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.
ToDay News Ufa вчера в 00:06
Общество
Подаренного Путиным кота поместили в Японии на карантин
Взгляд.ру 02:34
Шоу-бизнес
Россияне призывают лишить Марата Башарова звания заслуженного артиста
Neva.Today вчера в 13:40
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
Названы страны, победившие коронавирус
В противостоянии с пандемией коронавируса победителями стали Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
Primpress.ru 03:25
Общество
Учёные пересмотрели прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Ситуация с распространением коронавируса может окончательно завершиться в России 19 августа, следует из данных Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском 03:42
Общество
В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса
Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым.
Московский Комсомолец 03:03