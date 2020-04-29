Евро потерял в стоимости 11 копеек, опустившись до 80,09 рубля.

Курс рубля растет к доллару и евро

Здоровье Во Франции выявили случаи редкого воспалительного синдрома у детей Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с мультисистемным воспалительным состоянием, которое приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связано с коронавирусом.

Общество Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru. 16

Общество Путин назвал беспрецедентной ситуацию на глобальном энергорынке Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями, коронавирус также повлиял на экономику и ТЭК, заявил президент РФ Владимир Путин. 314

Общество Подмосковье вышло на плато по коронавирусу Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион вышел на плато по количеству заражений COVID-19. 7

Происшествия Здание дворца Хофбург в Вене оцепили из-за угрозы взрыва Полиция Вены проводит эвакуацию в императорском дворце Хофбург из-за поступивших сообщений о бомбе, говорится в сообщении столичной полиции в Twitter.

Политика Трамп причислил мясные предприятия к оборонным для работы при пандемии Президент США Дональд Трамп приравнял компании по переработке мяса и птицы к оборонным предприятиям, что позволит не приостанавливать работу в условиях пандемии. 2

Общество В Москве продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина. 588

Энергетика Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая. 203

Политика Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата» Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие. 9

Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.

Здоровье Ограничительные меры в Саратовской области будут продлены после 1 мая Напомним, на утро 29 апреля в Саратовской области зафиксировано 392 случая коронавируса, заболеваемость составляет 16,06 на 100 тысяч населения (65-е место по заболеваемости в РФ). 1

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 453

Общество Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 542

Здоровье Более 70 медиков в России умерли от коронавируса Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что в России от коронавируса скончались более 70 работников медицины, передает РИА "Новости". 795

Политика Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2» Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США. 860