Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,72-73,85 рубля.
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Комментарии
Политика
Кремль урежет расширенные полномочия регионов после пандемии
Песков добавил, что полномочия были расширены как с учетом угроз пандемии, а также с учетом того, что эпидемиологическая обстановка в регионах может быть диаметрально противоположной.
Московский Комсомолец 05:55
Общество
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Общество
В Челябинской области продлили режим самоизоляции до 11 мая
Режим самоизоляции в Челябинской области будет продлен до 11 мая. Об этом журналистам сообщил глава региона Алексей Текслер в среду.
ТАСС 07:13
Наука
Пустыня Сахара признана самым опасным местом на Земле
Учёные утверждают, что именно современная пустыня в древности являлась самым опасным местом на Земле.
Vevby.ru 27 апреля в 19:51
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Футбол
Биджиев рассказал об интересе московского «Локомотива» к Кака
Экс-техдиректор московского ФК «Локомотив» Хасан Биджиев поведал об интересе клуба к знаменитому футболисту Кака в начале нулевых, передает «Чeмпионат».
ProstoProSport 07:11
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу
Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ведомости 07:12
Футбол
Онана: «Я счастлив в „Аяксе“, но пришло время сделать следующий шаг»
Голкипер "Аякса" Андре Онана, на которого претендуют "Челси" и "Барселона", признался, что хочет сменить команду.
Soccer.ru вчера в 23:09
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Журналисты рассказали Пескову, что сингапурские ученые обозначили датой окончания вспышки коронавируса в России 19 августа.
РИА Новости 05:47
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Общество
За сутки в России выявили 5841 случай коронавируса
За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:50
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Кино
Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
Газета.Ru 05:13
Происшествия
В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
Lenta.ru 01:43
Политика
Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действовавший до конца апреля запрет на въезд в Россию иностранцев.
Российская газета 05:49
Политика
Путин продлил нерабочие дни на майские праздники
В рамках второго — продлил эту неделю до нерабочего месяца.
De Facto вчера в 10:57
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Коммерсантъ вчера в 17:36
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Общество
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Футбол
УЕФА отложит старт Лиги наций из-за коронавируса
Старт ещё одного крупного турнира УЕФА будет отложен из-за коронавируса.
Pravda.Ru 07:14
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
От Крыма до Хабаровска прошла масштабная операция по задержанию подпольных оружейников, изъяты 95 стволов, 167 снарядов и 17 килограммов взрывчатки, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 04:34
Политика
Байдена обвинили в изнасиловании
Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании.
Газета.Ru 04:37
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
Здоровье
86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
Kursk.com 04:58
Космос
Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира
Роскосмос приостановил создание космического буксира с ядерным двигателем из-за недостроенного стенда для его испытаний, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.
РИА Новости вчера в 18:20
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40