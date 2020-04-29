Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,72-73,85 рубля.
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Курс доллара опустился ниже ₽74 на фоне дорожающей нефти

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Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

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