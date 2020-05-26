Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 71,41-71,59 руб.
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Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Футбол
РФС принял в работу проект «Цифровой стадион»
Участники обсудили вопросы ребрендинга РФС, нейминга лиг, а также согласовали предложенную маркетинговую стратегию, которая будет использована при реорганизации ПФЛ.
Матч ТВ 02:36
Происшествия
В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне
Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
Армия и оружие
В России назвали американское лазерное оружие бесполезным
ГЛАС.RU 24 мая в 08:32
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Происшествия
В Минобороны рассказали о жесткой посадке Ми-8 на Чукотке
Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что жертвами жесткой посадки Ми-8 в Анадыре стали четыре человека.
РИА Новости 00:02
Общество
Аналитик Овчинников на основании подсчетов заявил, что официальная статистика по коронавирусу в РФ может быть искажена
Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся коронавирусной инфекцией в России за 25 дней четыре раза оканчивалась на 99 .
Znak.com вчера в 23:47
Армия и оружие
Российские мотострелки получат БМП-3 с боевым модулем «Эпоха»
Мотострелковые подразделения России получат новейшие версии БМП-3 с боевым модулем "Эпоха".
Тульская служба новостей вчера в 10:30
Общество
Оголодавшие из-за пандемии крысы атаковали города США
Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил об увеличении активности оголодавших из-за пандемии крыс в стране, говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
ФАН вчера в 05:58
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Общество
Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»
Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК вчера в 21:50
Общество
За сутки в России выявили 8915 новых случаев коронавируса
За последние 24 часа в России выявили 8915 новых случаев заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом.
Известия 03:35
Экономика
Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей
В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
Происшествия
В Самарской области горят частные жилые дома
Частные дома горят в Самарской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
REGNUM 01:57
Общество
В России за сутки умерли 174 человека с коронавирусом
В России за сутки умерли 174 человека с COVID-19, за всё время пандемии — 3807, сообщили в оперативном штабе.
RT на русском 03:40
Общество
У переболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось зрение
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что после того, как он переболел коронавирусом, у него ухудшилось зрение.
РБК вчера в 18:12
Здоровье
В Японии заявили об опасности медицинских масок для маленьких детей
Ассоциация педиатров Японии предупредила родителей об опасности ношения медицинских масок детьми младше двух лет.
Известия 01:44
Политика
Soha рассказало про хитрую защиту российских двигателей от копирования
ПолитРоссия 24 мая в 08:48
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
Политика
Глава украинского космического агентства рассказал об указаниях от США
Усов возглавил космическое агентство в декабре 2019 года. До этого он занимался бизнесом в сфере IT.
Известия вчера в 13:22
Финансы
Российский рынок акций открылся неплохим ростом
Азиатские рынки акций растут сегодня на фоне надежд на экономическое восстановление. Котировки фьючерсов на индексы США повышаются.
Финмаркет 03:05
Общество
Коронавирус выявили у 42 сотрудников Смоленской АЭС
Коронавирусная инфекция обнаружена у 42 сотрудников Смоленской АЭС и предприятий "Росатома" в Десногорске, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
РИА Новости 02:34
Энергетика
Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года
Специалисты считают, что при отсутствии новых соглашений по ограничению добычи нефти ОПЕК+ возможен обвал цен или ценовые войны.
Lenta.ru вчера в 19:06
Культура
Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания вчера в 07:35
Общество
В Калининградской области за сутки выявили рекордное число заразившихся коронавирусом
В Калининградской области за сутки выявили 50 новых случаев COVID-19.
Клопс 03:35
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Армия и оружие
Источник рассказал об испытаниях первого носителя «Посейдонов»
Атомную подлодку (АПЛ) проекта 09852 "Белгород", которая станет первым опытным носителем подводных беспилотных аппаратов "Посейдон", будут испытывать еще полтора года, сообщил РИА "Новости" источник в оборонно-промышленном комплексе.
Газета.Ru 02:30
Политика
Китай обвинил США в приближении новой холодной войны
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что некоторые политические силы в США подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне».
News.ru 24 мая в 23:30
Общество
В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:26
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр вчера в 04:40
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04