Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 71,12-71,49 руб.
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Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Общество
Прокуратура нашла нарушения у сети «Красное и Белое» в Екатеринбурге
В ходе проверок на складе алкомаркетов «Красное & Белое» в Екатеринбурге, где произошла вспышка короновируса, выявлены нарушения.
ИА Красная Весна 03:48
Армия и оружие
Российские мотострелки получат БМП-3 с боевым модулем «Эпоха»
Мотострелковые подразделения России получат новейшие версии БМП-3 с боевым модулем "Эпоха".
Тульская служба новостей вчера в 10:30
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 8 915
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 8 915 человек, в настоящее время в стране 362 342 заразившихся во всех регионах.
ТАСС 03:52
Происшествия
Крупный пожар в Самарской области частично локализован
RT на русском 02:47
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Происшествия
Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре
Техническая неисправность могла стать причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Анадыре, сообщили во вторник в экстренных службах.
РИА Новости 01:48
Футбол
Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»
Vprognoze.ru вчера в 12:47
Экономика
Предсказана судьба цен на авиабилеты по России летом
Предсказана судьба цен на авиабилеты по России грядущим летом — в июне стоимость авиаперевозок по внутренним направлениям будет аналогична прошлогодней или ниже ее.
Lenta.ru 02:32
Происшествия
В Кронштадте полиция ищет вандалов, пожаривших шашлыки на Вечном огне
Полиция Петербурга устанавливает личности нескольких молодых людей, которые накануне пожарили шашлыки на Вечном огне над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 03:59
Общество
Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО подписан президентом РФ
По мнению Всероссийского союза страховщиков, принятие поправок в закон об ОСАГО приведет к установлению справедливого тарифа и будет способствовать снижению аварийности на дорогах.
Финмаркет вчера в 07:41
Шоу-бизнес
Самойлова рассказала правду о разводе с Джиганом
Напомним, что ранее Самойлова, которая объявила о расставании с Джиганом и подала на развод, в последнее время стала вести себя как образцовая супруга.
RuNews24.ru 03:10
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Космос
Сенсоры для спутников ПРО США нового поколения прошли обзор конструкции
Одна из конструкций будет выбрана для первого спутника обнаружения ракетного нападения нового поколения, запуск которого запланирован на 2025 год.
ИА Красная Весна 04:22
Здоровье
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
Известия вчера в 12:44
Игры
Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human появятся в Steam
REGNUM вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Возлюбленный Бузовой потратил 10 млн рублей на новое авто
По публикациям друга Манукяна — блогера Эрика Давидовича — пользователи решили, что он купил BMW Х6 М competition, цена которого варьируется от 9,7 до 11,6 миллионов рублей.
Pravda.Ru 03:42
Футбол
Данни: благодарен судьбе, что был частью великого клуба «Зенит»
Чемпионат вчера в 16:11
Здоровье
Врач рассказал, чем COVID-19 отличается от свиного гриппа
При заболевании коронавирусом человек может заражать других в течение 14 дней в отличии от болеющего свиным гриппом, рассказал врач-терапевт, завотделением Волынской больницы управделами президента Андрей Наговицын.
РИА Новости 02:51
Политика
США построили на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции для предотвращения создания биологического оружия.
Lenta.ru 03:56
Авто
Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов
Дни24 24 мая в 05:20
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Кубани достигло 3426 человек
Общее число заболевших достигло 3426 человек. Продолжают болеть 1317 человек, выздоровели — 2081.
РБК Краснодар 03:35
Общество
В Бенине освобождены захваченные пиратами российские моряки
«По информации посольства России в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан, члены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher -- старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун -- были освобождены»,-- сказала журналистам госпожа Захарова (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 04:25
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой вчера в 15:07
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 24 мая в 21:18
Здоровье
Роспотребнадзор развенчал миф о влиянии алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре сообщили, что алкоголь отрицательно влияет на иммунную систему организма и увеличивает вероятность развития негативных последствий для здоровья.
Наша версия вчера в 02:26
Армия и оружие
Обозреватель (Украина): грызли мерзлую воду, но «обломали» врага. Как «киборги» ДАП отчаянно воевали за Украину (Обозреватель)
Оборона ДАП длилась 242 дня — с мая 2014-го до 22 января 2015 года. Защищая донецкий аэропорт, погибли 100 украинских военных.
ИноСМИ 02:30