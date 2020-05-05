Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль значительно вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 74,13-74,28 рубля.
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Курс рубля на 5 мая 2020 года: доллар упал до 74,26 рубля, евро – 80,99 рубля
Комсомольская правда03:08
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:26, Ашберн
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:26, Ашберн
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Власти выделили 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса
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Житель Саратова перепутал двери и надругался над хозяйкой квартиры
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В Краснодаре ищут участников массовой драки со стрельбой
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Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
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В Северо-Курильске пьяный чиновник за рулем угрожал расправой сотрудникам ГИБДД
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В Шереметьево экстренно сел самолет из-за отказа двигателя
Пассажирский самолет экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа левого двигателя, передает ТАСС.
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Компаниям Apple и Google запретят отслеживать людей
Американским корпорациям Apple и Google не смогут отслеживать людей.
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Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
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Тhe Hockey News представил возможный состав сборной России на ОИ-2022 с игроками из НХЛ
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