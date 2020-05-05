Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Российский рубль на старте торгов Московской биржи 5 мая вырос по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные торговой площадки. Курс доллара снижается по отношению к рублю на 59 копеек и составляет 74,26 рубля.
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Эксперт прокомментировал курс рубля

RT на русском10:54

Рубль поднимается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ru05 мая в 03:12

Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи

Экономика сегодня03:29

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:23

Рубль в начале дня умеренно повышается к доллару и евро

ПРАЙМ03:16

Мосбиржа показала рост рубля к доллару и евро

Невские Новости05 мая в 03:58

Официальный курс доллара вырос на 15 копеек, евро — менее чем на копейку

Банки.ру06:13
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Здоровье

Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса

Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли.
RT на русском 13:10
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
646
Общество

Губернатор Самарской области обсудил снятие режима ограничений

В Самарской области подготовлены предложения по первому этапу снятия ограничений.
ГТРК Самара 03:04
94
Экономика

Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян

Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня 07:37
1,1K
Общество

Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая

В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
Вести.Ru 09:34
3,5K
Технологии

Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram

В четверг, 7 мая, сообщество Free TON Community (состоит из разработчиков и потенциальных пользователей TON) запустило блокчейн-платформу Free TON.
РБК 08:25
6
Политика

Путин провел телефонный разговор с Макроном

РИА Новости 12:30
2
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
1,8K
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
2,3K
Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada

Российский автоконцерн АвтоВАЗ запатентовал три названия для новых моделей — это Tensa, Forta и Kayna.
ФАН 13:06
59
Политика

«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости вчера в 07:30
7,8K
Общество

Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая

Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
64
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
103
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули

Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
4,7K
Общество

Московские школьники продолжат обучаться дистанционно до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме.
Газета.Ru 09:26
32
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию

РИА Новости 08:13
1K
Общество

Роспотребнадзор: пика коронавируса в России может не быть

Ожидаемого пика коронавируса в России может и не быть, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Комсомольская правда 08:09
108
Происшествия

В Петербурге пятеро мигрантов всю ночь насиловали женщину

Lenta.ru 12:56
15
Происшествия

В Татарстане найден мертвым глава исполкома Сармановского района

Сегодня днем в лесопосадке близ Сарманово было найдено тело руководителя исполкома Сармановского района Татарстана Альфиса Мухаметгараева.
Реальное время 13:10
11
Общество

Куйвашев подписал указ о повсеместном масочном режиме

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о распространении масочного режима на всю территорию региона.
Политсовет 07:48
57
Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Происшествия

Арестован еще один соучастник убийства Япончика

Арестован Джамбул Джанашия, предполагаемый соучастник убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, иначе известного как Япончик.
Вести.Ru 11:52
10
Политика

Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года

Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
18
Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
209
Общество

Глава Минздрава назвал позитивным сценарий развития пандемии в России

«Говоря о ситуации с пандемией, Михаил Мурашко отметил, что сценарий по ней в России позитивный и, если удерживать жесткие ограничительные мероприятия, эпидемиологический коэффициент репродукции будет снижаться», - сказал глава ведомства.
Комсомольская правда 13:01
1
Общество

Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август

В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
Все для Вас вчера в 06:55
64
Общество

Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима

Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин.
РБК 12:55
96
Политика

Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины

Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28
6
Как работают Яндекс.Новости?
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