Российский рубль на старте торгов Московской биржи 5 мая вырос по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные торговой площадки. Курс доллара снижается по отношению к рублю на 59 копеек и составляет 74,26 рубля.

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

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