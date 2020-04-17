Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,43-73,65 руб.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:52, Ашберн
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Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
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Мишустин ввел максимальные выплаты по безработице
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, россияне, которые лишились работы после первого марта и обратились в службу занятости, будут получать пособия по безработице в максимальном размере Так, размер пособия в апреле — июне составит 12 130 рублей.
Gazeta.SPb вчера в 10:12
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В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM 12:42
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Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
В результате ДТП погиб водитель легковушки и его пассажир.
Российская газета 14:25
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
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В РПЦ отказались признавать существование инопланетян
Русская православная церковь (РПЦ) не признает существование иных цивилизаций за пределами Земли.
РБК 12:31
Происшествия
На Пасху полиция ужесточила контроль за самоизоляцией
Как сообщил предсьавитель пресс-службы УМВД, в пасхальные выходные ведомство усиливает контроль за соблюдением указа губернатора о режиме повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19.
Известно.ру 09:11
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Работающие пенсионеры получат новый больничный лист
Новый больничный лист для работающих пенсионеров будет выписан с 20 по 30 апреля.
Время Н вчера в 13:33
Общество
Российские врачи вылечили 15 человек от коронавируса в Бергамо
Российские врачи, оказывающие помощь Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, вылечили 15 человек в Бергамо.
ТАСС вчера в 23:00
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Фото Седоковой в ванной с баскетболистом взорвало Сеть
На снимке экс-солистка группы «ВИА Гра» и баскетболист стоят в ванной комнате в нижнем белье.
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Общество
Всероссийские проверочные работы переносятся на следующий учебный год
Проверку знаний российских школьников решено отложить до начала следующего учебного года. Обычно такие работы пишутся в конце учебного года.
Суть событий вчера в 03:40
Общество
Смертность от коронавируса в штате Нью-Йорк идет на спад
Смертность от коронавируса в штате Нью-Йорк идет на спад.
Эхо Москвы 12:32
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 08:50
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На юге Москвы произошло возгорание в ТЦ «Гагаринский»
РИА Новости 13:47
Общество
Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах
Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
РИА Новости 14:25
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл заметили в грязной одежде на улице
На снимке видно, что герцогиня сассекская со своим супругом гуляют в обычных брюках и футболке.
Слово и Дело 13:36
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Активист заявил об избиении сотрудниками полиции в здании РОВД
В дежурной части отдела полиции «ЧК» заявили, что активиста в здании нет, однако сам Гасанов предоставил снятые им видео, доказывающие, что он находится в РОВД.
Черновик вчера в 14:05
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США раскритиковали КНР за «хулиганское поведение»
Вашингтон, 18 апреля 2020, 19:28 — REGNUM Власти Соединенных Штатов призвали Китай прекратить свое «хулиганское поведение» в Южно-Китайском море, об этом 18 апреля сообщает Reuters.
REGNUM 12:28
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
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В Курской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом
Курск, 18 апреля 2020, 12:00 — REGNUM В Курской области 18 апреля подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
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Общество
В Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана
Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.
РИА Новости 11:18
Общество
Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов
Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
Военное дело 06:55
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Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о российских тест-системах
Разработанные российским научным центром "Вектор" системы на выявление коронавируса во многом превосходят зарубежные аналоги, заявили в Роспотребнадзоре.
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Оксана Самойлова отметила 2 месяца сына без Джигана
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Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс 05:45
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На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом
Скончались 133 человека, заразившиеся коронавирусом, 275 пациентов смогли излечиться.
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Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
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В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
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