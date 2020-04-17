Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже опустился до 73,43 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 1%, до отметки в 73,43 рубля, курс евро опустился на 0,7%, до 79,82 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:46, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Москве
RT на русском 15:02
Армия и оружие
Шойгу сообщил об открытии медцентра Минобороны в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде открывается медицинский центр Минобороны, в котором будут принимать зараженных коронавирусом.
РБК вчера в 12:41
Общество
В Москве значительно возросла доля бессимптомных больных коронавирусом
В Москве доля инфицированных коронавирусом людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, возросла за неделю с 40 до 60%.
Известия 15:13
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о российских тест-системах
Разработанные российским научным центром "Вектор" системы на выявление коронавируса во многом превосходят зарубежные аналоги, заявили в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 08:59
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
Общество
Новые правила использования цифровых пропусков в Подмосковье
Новые правила использования цифровых пропусков в Московской области.
Evo-rus.com 11:57
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Футбол
Кокорин прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Газета.Ru 14:24
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса
По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 04:35
Общество
В Испании хотят продлить режим повышенной готовности до 9 мая
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о продлении действия режима повышенной готовности в стране из-за коронавируса до 9 мая.
Газета.Ru 14:49
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в РФ
Основываясь на статистике ГИБДД, эксперты назвали самые непопулярные автомобили в России.
Автоновости дня 16 апреля в 10:10
Общество
В Карелии выявили восемь случаев заражения коронавирусом
Еще восемь случаев заражения коронавирусом подтверждено в Карелии за сутки, таким образом, общее число инфицированных увеличилось до 27 человек, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
РИА Новости 14:52
Происшествия
В Севастополе выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Севастополь, 18 апреля 2020, 21:44 — REGNUM В Севастополе в течение дня выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 14:44
Религия
В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
Сегодня в Иерусалиме в Кувуклии храма Гроба Господня традиционно сошел Благодатный огонь.
Би-порт 08:24
Кино
Создатель «Твин Пикс» намекнул на продолжение сериала
Американский продюсер и сценарист Марк Фрост, который совместно с режиссером Дэвидом Линчем создал сериал "Твин Пикс", намекнул на возможное продолжение телешоу.
Газета.Ru 00:35
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Общество
428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.
Министерство здравоохранения МО 14:29
Общество
Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах
Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
РИА Новости 14:25
Общество
В Тульской области разрешили работу строительных магазинов
Строительные магазины в Тульской области внесены в перечень организаций, которым разрешена работа в установленные президентом нерабочие дни.
ИА Красная Весна 15:15
Футбол
Игрок «Краснодара» организовал вечеринку во время карантина
Игрок "Краснодара" Вандерсон организовал вечеринку во время карантина из-за коронавируса, сообщает Metaratings.ru.
Газета.Ru 13:56
Игры
Представлен тизер ремастера Crysis
Матч ТВ 16 апреля в 14:39
Происшествия
На юге Москвы произошло возгорание в ТЦ «Гагаринский»
РИА Новости 13:47
Армия и оружие
Строительство новейших российских фрегатов поставлено под вопрос
По словам главы ОСК Алексея Рахманова, к строительству головного корабля усовершенствованного проекта 22350М можно было бы приступить уже в 2020 году, если будут согласованы вопросы необходимого уровня финансирования.
ИА Красная Весна 15:35
Шоу-бизнес
Как Тимур Еремеев зарабатывает на славе Спартака Мишулина
После выхода телепередач с участием Тимура Еремеева на парня взвалилось много неприятностей от семьи Спартака Мишулина.
Территория новостей вчера в 08:58
Экономика
У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза
Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
News.ru 07:22
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Общество
Массовое производство вакцины от коронавируса начнёт Великобритания
Как сообщает ToDay News Ufa, в настоящее время разрабатывают около 70 вакцин. При этом 3 из них уже проходят клинические испытания.
ToDay News Ufa 08:16
Транспорт
В Москве задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима
Московские власти решили задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.
RT на русском 03:23
Общество
Власти Японии раздадут всем жителям по $1000
Все граждане Японии получат по 100 тысяч иен ($926) в качестве господдержки на время пандемии коронавируса.
News.ru 12:51