Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,43-73,65 руб.
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Комментарии
Общество
Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России
Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России.
REGNUM 06:35
Общество
Эксперт назвал «самое опасное» свойство коронавируса
По последним данным ВОЗ, заразились около 2,2 миллиона человек, более 140 тысяч умерли.
РИА Новости 09:19
Происшествия
Новикову предъявили обвинение в получении взятки
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
RT на русском 08:52
Здоровье
Батайск предложили закрыть на карантин из-за коронавируса
Если ограничения усилят, в городе пересмотрят список работающих предприятий. Батайск предложили закрыть на карантин из-за коронавируса.
Donday.ru 08:50
Политика
Жириновский потребовал от миллиардеров раздать деньги гражданам
Москва, 17 апреля 2020, 09:57 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский на фоне коронавируса призвал миллиардеров раздать деньги гражданам России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM вчера в 02:57
Наука
Реальное число заразившихся коронавирусом вычислили ученые из США
В десятки раз выше официальной статистики может быть число зараженных коронавирусом.
Цензуры.Нет 06:33
Общество
Работающие пенсионеры получат новый больничный лист
Новый больничный лист для работающих пенсионеров будет выписан с 20 по 30 апреля.
Время Н вчера в 13:33
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Транспорт
Дептранс Москвы объяснил обновленные правила пользования пропусками
Департамент транспорта правительства Москвы в своем Telegram-канале разместил подробную инструкцию, в которой разъясняются правила пользования электронными пропусками при помощи социальных карт и транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».
РБК 11:02
Здоровье
В Екатеринбурге закрыли на карантин больницу № 1
В Екатеринбурге закрыли на карантин центральную городскую клиническую больницу №1. Причиной стала госпитализация нескольких врачей и пациентов.
Российская газета 10:14
Религия
В РПЦ инопланетян приравняли к бесам
Русская православная церковь отказывается признавать существование инопланетных цивилизаций, заявил глава синоидального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
ЗакC.Ру 10:58
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ 06:54
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Культура
Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru 08:22
Авто
GM-АвтоВАЗ получил новое название
Как стало известно, СП «GM-АВТОВАЗ» теперь носит официальное название АО «ЛАДА Запад Тольятти».
Tvoe-avto.com вчера в 05:20
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 16 апреля в 14:25
Путешествия
Сезон для внутреннего туризма в Турции может начаться в конце мая
Туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться в конце мая.
ТАСС 09:24
Здоровье
В Минздраве рассказали о китайском препарате для лечения COVID-19
Китайский препарат гидроксихлорохин, не зарегистрированный в России и разрешенный для лечения пациентов с коронавирусом, по безопасности и эффективности не отличается от российских аналогов, заявила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости 10:24
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
Шоу-бизнес
Как Тимур Еремеев зарабатывает на славе Спартака Мишулина
После выхода телепередач с участием Тимура Еремеева на парня взвалилось много неприятностей от семьи Спартака Мишулина.
Территория новостей вчера в 08:58
Единоборства
Андрей Орловский высказался в адрес Петра Яна
FightTime.ru 01:44
Политика
Онищенко описал сценарий выхода России из карантина с коронавирусом
Бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил план американского президента Дональда Трампа, по которому США собирается выходить из карантина в три этапа.
LentaChel.ru вчера в 14:12
Культура
Финский полицейский поддержал сограждан популярной советской песней
Полицейские Оулу, пятого по численности населения города в Финляндии, перепели песню "Я люблю тебя, жизнь!", впервые исполненную легендарным Марком Бернесом, для поддержки морального духа сограждан во время пандемии.
Российская газета 07:32
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса
По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 04:35
Общество
Доктор Комаровский объяснил, как следует дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, как правильно нужно дезинфицировать медицинские маски.
Газета.Ru 08:31
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05