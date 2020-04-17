Финансы

Банки.руБанки.руКурс рубля повышается в начале торгов

Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.
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