Коронавирус
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,43-73,65 руб.
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Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Шоу-бизнес
О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин
О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин.
Izhlife 07:57
Происшествия
В Кирове полицейские задержали напавших на врача скорой помощи
Полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в избиении бригады скорой медицинской помощи у подъезда жилого дома в Кирово-Чепецке.
ТАСС вчера в 16:47
Общество
В Ростове для въезда и передвижения по городу введут новые разрешения
Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
Donday.ru 07:11
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Музыка
Мировые звезды дали восьмичасовой онлайн-концерт
Москва 24 09:54
Происшествия
Су-25 случайно выпустил ракету и убил четырех человек
Lenta.ru вчера в 17:49
Футбол
Кокорин объяснил, почему убрал портрет Путина с аватара в Instagram
RT на русском вчера в 17:05
Общество
Названы сроки выпуска автомобилей Aurus
Как ранее сообщал гендиректор Aurus Адиль Ширинов, уже собрано более 700 предзаказов на автомобили.
Вести.Ru 09:56
Футбол
Массимо Каррера сравнил чемпионаты России и Греции
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий афинский АЕК, сравнил чемпионаты России и Греции.
Чемпионат 10:32
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Общество
Орешкин оценил последствия пандемии для экономики России
Российская экономика по итогам II квартала 2020 года покажет отрицательную динамику на фоне пандемии коронавирусной инфекции, однако имеет возможности для быстрого восстановления, считает помощник президента России Максим Орешкин.
RT на русском 07:41
Политика
МИД КНДР опроверг получение Трампом письма от Ким Чен Ына
Министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон уведомил, что лидер республики Ким Чен Ын не посылал письмо президенту США Дональду Трампу.
Газета.Ru 09:49
Авто
Новый кроссовер Subaru назвали Evoltis
Toyota и Subaru совместно напрягают усилия над созданием новой «тележки» EV, которая подойдет для средних и больших легковушек, а также кроссоверов C-сегмента.
SpeedMe вчера в 17:38
Наука
Пущинские учёные «вывели на чистую воду» нейромедиатор памяти
Ученые Института химии растворов РАН и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН смоделировали какую роль может играть вода в биологической активности ацетилхолина - «молекулы памяти».
Пущинская среда 16 апреля в 06:37
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в мае
На большей части европейской территории России в мае ожидается теплая погода.
Mockva.ru вчера в 05:49
Футбол
«Севилья» интересуется Сердаром Азмуном
«Севилья» заинтересовалась нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.
Чемпионат 07:45
Общество
В США прошли массовые протесты против карантина
В субботу, 18 апреля, в США прошли протесты с требованием отменить карантин. Об этом сообщается на телеканале Fox News.
Страна Советов on-line 08:47
Экономика
Минпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в России
Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что ведомство не фиксирует каких-либо серьезных изменений цен на продукты в стране.
Газета.Ru 09:16
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в РФ
По данным ГИБДД, в 1 квартале 2020 г. в РФ было зарегистрировано 368 956 новых автомобилей — на 16,2% или 30 тыс. больше, чем в 2019-м.
Автоновости дня 16 апреля в 10:10
Общество
В Кузбассе на четырёх территориях введён обязательный масочный режим
Масочный режим вводится в Краснобродском, Беловском, Мысковском городских округах, а также в Беловском муниципальном районе.
REGNUM 10:32
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу
Власти Москвы установили выплаты донорам крови с антителами к COVID-19 из расчёта 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы, за 600 мл — 5000 рублей.
RT на русском 03:07
Здоровье
Малышева сняла на видео остановку сердца
Телеведущая и доктор Елена Малышева продемонстрировала кадры спасения пациента после остановки сердца.
ФАН 10:21
Наука
Раскрыты новые тяжелые последствия коронавируса для организма
«Впоследствии должны быть срочно проведены исследования, которые позволят оценить, может ли переливание крови быть полезным в этих клинических условиях, чтобы предотвратить развитие тяжелой болезни и летальный исход», — говорится в тексте.
Lenta.ru 08:38
Общество
Жители Подмосковья теперь могут оформить цифровой пропуск по СМС
Оформить цифровой пропуск для передвижений жители Подмосковья теперь могут по СМС.
BFM.ru 08:20
Происшествия
На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:37
Космос
Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»
10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru 08:07
Игры
Ремастер Crysis появится даже на Nintendo Switch
The GEEK 16 апреля в 14:16