Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 74,34-74,49 руб.

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

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