Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 74,34-74,49 руб.
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Комментарии
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Происшествия
В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
На химическом предприятии LG Polymers рядом c городом Вишакхапатнам на востоке Индии произошла утечка газа.
Коммерсантъ 03:59
Происшествия
Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму
Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
Общество
Московские школьники продолжат обучаться дистанционно до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме.
Газета.Ru 09:26
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
Политика
Путин не смог назвать сроки снятия ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что пока тяжело сказать, когда начнётся снятие ограничений из-за коронавируса в России.
Piter.tv 09:52
Фигурное катание
Вслед за Трусовой к Плющенко от Тутберидзе ушли ещё две фигуристки
Жулин прокомментировал уход Трусовой Ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова решила начать работу в академии Плющенко.
Sport.ru вчера в 15:58
Общество
Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 07:57
Космос
Китай приступает к строительству орбитальной космической станции
Пекин, 6 мая 2020, 00:10 — REGNUM В Китае осуществлен первый успешный запуск новой ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» («Великий поход-5Б»), в ходе которого в космос отправлены пробная версия китайского пилотируемого космического корабля нового поколения и возвращаемая капсула для испытаний, сообщает 5 мая Синьхуа.
REGNUM 05 мая в 17:10
Экономика
Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян
Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня 07:37
Происшествия
СК проводит проверку по факту смерти миллиардера Босова
По факту смерти 52-летнего Дмитрия Босова в Подмосковье инициирована проверка Следственным комитетом.
Пятый канал вчера в 12:28
Общество
Глава Волгоградской области попросил не посещать памятные места 9 мая
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании оперативного штаба призвал жителей региона воздержаться от посещения памятных мест 9 мая.
РИА Новости 05:41
Кино
Блейк Лайвли сыграет в новом постапокалиптическом триллере Netflix
Культуромания 05:56
Кино
Коронавирус и индустрия: Европа планирует открытие кинотеатров
На этой неделе некоторые страны обнародовали графики выхода из локдауна, там прогнозируют и открытие кинотеатров.
ProfiСinema.ru вчера в 04:15
Экономика
В России растут продажи недорогих продуктов
Торговые сети в новых условиях увеличили продажи недорогих продуктов – за первые 15 дней апреля на 20%, цитирует исследование издание "Известия".
Вести.Ru 03:06
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
Здоровье
В Петербурге переболевшие коронавирусом доноры сдают плазму
В Санкт-Петербурге переболевшие коронавирусной инфекцией доноры начали сдавать плазму.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
Хоккей
Вячеслав Старшинов
6 мая 1940 года родился Вячеслав Старшинов, легендарный хоккеист «Спартака» Личное дело Вячеслав Иванович Старшинов (80 лет) родился в Москве.
Полит.ру 05 мая в 17:01
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Общество
Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая
Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина.
Деловая газета. Юг 08:04
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Происшествия
МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
Армия и оружие
Появились фотографии кораблей НАТО в Баренцевом море
Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, которые находятся у границ России в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Авто
Базовая версия кроссовера Geely Coolray появилась в России
Китайская компания объявила о старте продаж в нашей стране новой модификации Comfort своего кроссовера Geely Coolray, стоимость которой стартует с отметки в 1 089 999 рублей.
SpeedMe вчера в 07:48
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты
Правительство России может позволить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:30