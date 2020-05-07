Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 74,34-74,49 рубля.

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Здоровье За сутки 90 человек заболели коронавирусом в Ростовской области По данным Роспотребнадзора на вторник, 5 мая в Ростовской области за сутки еще у 90 человек подтверждена коронавирусная инфекция. 473

Общество Глава Biocad оценил стоимость вакцины от COVID-19 Первые серии вакцины против SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию COVID-19, могут стоить как премиальная вакцина от гриппа или клещевого энцефалита — приблизительно полторы тысячи рублей, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов.

Экономика Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19. 1K

Происшествия 50-летний саратовец надругался над 4-летней внучкой в своей квартире По данным следователей, в ночь с 9 на 10 марта 2020 года, подозреваемый у себя в квартире совершил в отношении 4-летней внучки действия сексуального характера без применения насилия. 18

Футбол Кому сократят зарплаты, кто получит деньги из фондов помощи, что будет с бюджетами и трансферами. Интервью гендира профсоюза футболистов Если же сезон решат продолжить, то УЕФА и FIFPro рекомендуют продлить договоры до последнего тура, но и здесь будут сложности: например, с футболистами, которые уже подписали контракты с новыми клубами, а также с арендованными.

Общество Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений. 93

Общество Слова липецкого губернатора о разгоне людей химикатами назвали вырванными из контекста Власти Липецкой области объяснили распространенные в СМИ слова главы региона Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей тем, что они вырваны из контекста. 20

Здоровье Еще семь нижегородцев скончались от коронавируса По словам заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, число летальных случаев от коронавируса возросло до 23. 18

Общество Глава Дагестана принял участие в совещании с участием Владимира Путина Глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в совещании в режиме ВКС под руководством Президента России Владимира Путина, где главным обсуждаемым вопросом была реализация ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. 1

Шоу-бизнес Ивлеева показала, в каком виде приехала покорять Москву Телеведущая Анастасия Ивлеева на своей странице в Instagram опубликовала фотографии пятилетней давности.

Игры Microsoft показала метку для игр, оптимизированных под Xbox Series X Microsoft заявила, что все игры, показанные на предстоящей презентации Inside Xbox, будут оптимизированы для Xbox Series X. Разработчики также продемонстрировали логотип, которым будут помечать проекты, адаптированные под новое поколение консоли. 5

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 629

Происшествия В Тюменской области скончался пятый пациент с коронавирусной инфекцией Сегодня, 7 мая, федеральный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о новом случае летального исхода в Тюменской области.

Здоровье 283 медработника заболели коронавирусом в Тульской области Сегодня, 6 мая, в Туле под председательством губернатора Алексея Дюмина состоялось очередное заседание штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Энергетика Российская нефть Urals подорожала до $25 Цена российской нефти Urals в Северо-Западной и Южной Европе выросла на $4,6 за баррель, до $24,7 и $25,3 соответственно, достигнув максимальных значений с марта 2020 года. 21

Общество Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант". 1,1K

Общество В России могут вновь сдвинуть проведение ЕГЭ и начала учебного года СМИ со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что проведение Единого государственного экзамена могут передвинуть на более поздний срок из-за непростой эпидемиологической ситуации в России. 888

Общество Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая. 1,3K

Шоу-бизнес Утяшева и Воля показали подросшую дочку Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками. 9

Общество Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации. 131