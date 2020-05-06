Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля прибавил к доллару и евро

Евро подешевел на 32 копейки — до 79,63 рубля.
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Курс доллара на МосБирже опустился до 74,43 рубля

News.ru03:38

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:23

Курс доллара на открытии Мосбиржи опустился до 74,43 рубля. Евро - до 80,43 рубля

ТАСС03:09

Курс доллара опустился до 74,43 рубля

Профиль03:38

Курс доллара опустился ниже ₽74

РБК04:35

Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,12 рубля

ПРАЙМ04:34

Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро на фоне перешедшей к снижению нефти

Финмаркетвчера в 12:14
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Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
274
Общество

Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом

Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 05:25
1K
Общество

Собянин: с 12 числа в Москве заработают все промпредприятия

C 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия, благодаря чему на работу смогут выйти около полумиллиона жителей города.
Вести.Ru вчера в 09:36
1
Общество

Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе

Доктор биологических наук, профессор Школы cистемной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту «Известий» места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус.
Известия 02:25
Общество

Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая

Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
29
Происшествия

В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 08:06
16
Политика

Латвия назвала себя «донором» СССР

Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM вчера в 01:21
1,4K
Общество

На совещании с губернатором нарушающих самоизоляцию назвали гопниками

На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом.
Lenta.ru 05:47
906
Экономика

Правительство РФ выделило 30 млрд рублей Фонду защиты прав дольщиков

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить 30 миллиардов рублей в Фонд защиты прав дольщиков жилья, сообщает Газета.ru.
РИАМО 04 мая в 07:58
14
Фигурное катание

Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко

Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 12:02
6
Футбол

Голкипер «Аталанты» излечился от коронавируса

«Аталанта» официально подтвердила, что ее голкипер Марко Спортьелло излечился от коронавирусной инфекции.
Матч ТВ 07:14
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
2K
Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
3,1K
Экономика

Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина

После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
39
Общество

Верховный суд Карелии оставил под стражей историка Дмитриева

Верховный суд Карелии не удовлетворил апелляцию на продление ареста главы карельского «Мемориала» 64-летнего Юрия Дмитриева.
Коммерсантъ 06:34
9
Общество

Роспотребнадзор представил план по снятию ограничений в три этапа

Ограничительные меры, введенные в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, можно начать снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19, которое провел президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 12:09
2,5K
Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
226
Армия и оружие

Генеральная репетиция воздушного Парада Победы прошла во Владивостоке

В небе над Владивостоком сегодня прошла генеральная репетиция воздушного Парада Победы, - сообщает "Вести: Приморье".
ВЕСТИ: Приморье 02:25
2
Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
8,3K
Космос

На Марсе обнаружили следы существования древних рек

В НАСА показали подробное изображение древних рек на Марсе, которые, предположительно, протекали на планете около 3,7 млрд лет назад.
Профиль вчера в 13:25
1
Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
4,2K
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
1,4K
Общество

В Подмосковье назвали дату окончания учебного года

По словам министра, годовые оценки будут проставлены с учетом периода дистанционного обучения.
Богородские вести 02:44
17
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Известия 05 мая в 07:24
1,7K
Авто

Базовая комплектация Geely Coolray появилась в России

Компания Geely Motors объявляет цены на новый городской кроссовер Geely Coolray в базовой комплектации Comfort.
Тарантас Ньюс вчера в 06:51
75
Здоровье

В ВОЗ обеспокоены ростом числа зараженных коронавирусом в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена ростом за последнюю неделю числа случаев заражения коронавирусом в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине.
ТАСС 06:08
2
Общество

Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 млн 660 тысяч.
Говорит Москва вчера в 04:57
875
Общество

Соседи: с 12 мая в Ивановской области заработают предприятия

Сразу после майских праздников в Ивановской области заработают промышленные и производственные предприятия.
Ярновости 05:41
2
Гаджеты

AnTuTu составил рейтинг самых мощных бюджетных смартфонов

Бенчмарк AnTuTu разместил рейтинг самых мощных и доступных смартфонов, которые были выпущены в апреле.
iReactor 03:08
10
Шоу-бизнес

Недвижимость Сергея Жигунова продали с молотка из-за долгов

Городовой 06:00
1
Как работают Яндекс.Новости?
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