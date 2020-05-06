Евро подешевел на 32 копейки — до 79,63 рубля.

Курс рубля прибавил к доллару и евро

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Экономика Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. 39

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Экономика Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. 8,3K

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