Финансы

РосбалтРосбалтРубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже заметно дорожает к доллару США и евро. Так, по состоянию на 10:28 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 58 копеек к предыдущему закрытию до 74 рублей.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Курс доллара опустился ниже ₽74

РБК04:35

Рубль в начале дня умеренно повышается к доллару и евро

ПРАЙМ03:16

Рубль на бирже бьет рекорды. Евро опустился ниже 80, доллар — 74

Фонтанка.Ру03:37

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:23

Курс доллара на МосБирже опустился до 74,43 рубля

News.ru03:38

Курс доллара на открытии Мосбиржи опустился до 74,43 рубля. Евро - до 80,43 рубля

ТАСС03:09

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 05:44, Ашберн

Белорусский рубль подешевел ко всем валютам 7 мая

КП - Беларусь05:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 05:44, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

Lenta.ru 04:35
1,1K
Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
3,8K
Общество

Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском 05:24
25
Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
497
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,3K
Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
17
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
1,8K
Экономика

Индекс PMI сферы услуг в России упал до исторического минимума

Индекс деловой активности сферы услуг России упал с мартовского показателя в 37,1 баллов до 12,2 в апреле 2020 года, говорится в пресс-релизе IHS Markit, 7 мая опубликованного на сайте организации.
ИА Красная Весна 02:33
3
Общество

Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака

Портал «Atas.info» уже рассказывал об истории 19-летней жены полицейского, которая училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
Atas.info вчера в 06:42
87
Общество

Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом

Всего, по последним данным, число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Погибли 1 625 человек, выздоровели 23 803.
РИА Новости 05:00
Наука

Найден способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин

Ученые нашли способ уменьшить уровень смертности среди мужчин, зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 01:47
9
Общество

С 18 мая в Крыму возобновит работу большинство предприятий

С 18 мая в Республике Крым сможет приступить к работе еще целый ряд предприятий.
Российская газета 04:35
2
Общество

Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы

Lenta.ru вчера в 23:59
60
Общество

Челябинский ТРК поместил в Бессмертный полк фото Гитлера

Znak.com 02:43
30
Общество

Собянин рассказал о создании в Москве резервных ковид-госпиталей

Москва. Северо-Запад 05:31
35
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
893
Происшествия

В Петербурге при обрушении строительных лесов погиб человек

Погиб один человек, пятеро получили травмы, сообщили "РГ" в Управлении МЧС по Санкт-Петербургу.
Российская газета 04:44
2
Футбол

Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом

Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26
111
Хоккей

КХЛ решила не определять обладателя Кубка Гагарина

Сезон в КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Вести.Ru 03:45
3
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
42
Экономика

Uniper отчиталась об инвестициях в «Северный поток-2»

Германский концерн Uniper направил на финансирование проекта "Северный поток-2" примерно 700 млн евро из обещанной суммы в 950 млн евро и верит в завершение проекта.
Вестник Кавказа 04:03
Происшествия

Следователи выяснят обстоятельства смерти миллиардера Босова

В СК РФ устанавливают обстоятельства ЧП в подмосковном поселке. Там работают следователи "по факту смерти 52-летнего местного жителя".
Российская газета вчера в 12:07
4
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
6
Происшествия

Количество заболевших коронавирусом в Курской области достигло 997

В Курской области количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло 997 человек, сообщает оперативный штаб по региону.
АиФ - Черноземье 04 мая в 06:14
182
Общество

Татарстан находится на первом этапе по выходу из режима самоизоляции

Сегодня республика находится на первом этапе снятия ограничительных мер.
Слава труду (Бавлы) 02:45
8
Шоу-бизнес

«Стыдно смотреть»: известная писательница обвинила Меган Маркл в наигранности и фальши в свежем видео с Арчи

Многие оценили и то, как Маркл читает малышу Арчи развивающую детскую книгу, и то, в каком образе она предстала.
Woman.ru 03:42
Энергетика

Египетский миллиардер предсказал нефть по $100 через 18 месяцев

Председатель и генеральный директор Orascom Investment Holding Нагиб Савирис в интервью CNBC заявил, что падение нефтяных цен "расчетливой попыткой" убить сланцевую индустрию США.
Вести.Ru 00:58
16
Общество

Коронавирусные ограничения в Петербурге могут продлить до 1 июня

Предполагается, что с 12 мая режим самоизоляции в городе продлят – как минимум до 1 июня, если ситуация с коронавирусом в городе не ухудшится.
FlashNord 05:23
274
Политика

В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов

По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости 05 мая в 20:30
1,4K
Авто

Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander

Как сообщает портал "Новые автомобили", модель получила название Toyota Frontlander.
Новые автомобили 05 мая в 00:44
2
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное