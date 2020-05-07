Финансы
РосбалтРубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже заметно дорожает к доллару США и евро. Так, по состоянию на 10:28 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 58 копеек к предыдущему закрытию до 74 рублей.
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Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Хоккей
Андрей Костицын перешел в «Нефтехимик»
Нападающий Андрей Костицын подписал контракт с «Нефтехимиком». Соглашение с экс-капитаном минского «Динамо» рассчитано на один сезон.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 10:30
Хоккей
КХЛ решила не выбирать чемпиона из-за досрочного завершения сезона
Руководство Континентальной хоккейной лиги решило не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров чемпионата по итогам сезона-2019/20, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса.
BFM.ru 03:39
Армия и оружие
В Екатеринбурге провели генеральную репетицию пролета авиации
Летчики Центрального военного округа провели генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге и завершили подготовку к мероприятиям, приуроченным к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 02:22
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Политика
Лишенного аккредитации российского журналиста выслали из Белоруссии
Лишенного аккредитации на работу в Белоруссии журналиста российского Первого канала Алексея Кручинина выслали из республики.
Lenta.ru 04:21
Общество
Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru вчера в 01:48
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Общество
Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен
В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
Культура
Дэниел Рэдклифф прочитал главу из первой книги о Гарри Поттере
Британский актер Дэниел Рэдклифф прочитал вслух первую главу из книги Джоан Роулин "Гарри Поттер и философский камень".
РИА Новости 00:16
Происшествия
Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле
Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 11:28 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ищут женщину, которая газированной водой и пустыми бутылками затушила Вечный огонь на Марсовом поле.
REGNUM 04:28
Политика
Немецкий депутат призвал немедленно снять антироссийские санкции
Отказ от санкций против РФ должен стать программным решением для поддержки экономики Германии во времена пандемии коронавируса, заявил ранее РИА Новости депутат Бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен.
РИА Новости 03:13
Политика
Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией
Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском 03:55
Происшествия
В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, это 67-летняя женщина, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 02:54
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Игры
Techland отреагировала на критику разработки Dying Light 2
Экономика сегодня 03:23
Армия и оружие
Боевая авиация ЛНА Хафтара нанесла удар по штабу турок в Мисурате
Как сообщает телеканал Sky News – Arabia, в среду, 6 мая 2020 года, боевая авиация ЛНА Халифы Хафтара нанесла серию ударов по позициям сирийских наемников и турецкому командному штабу в Мисурате.
Военное обозрение 04:12
Кино
Сергей Пускепалис позвонит в прошлое в фильме «Временная связь» на СТС
ИА InterMedia вчера в 10:29
Экономика
Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК вчера в 11:44
Кино
В «Пиратах Карибского моря» героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа
Disney продолжит кинофраншизу, несмотря на отказ Джонни Деппа в дальнейших съемках. Об этом сообщил The Disinsider.
ToDay News Ufa вчера в 11:19
Общество
X5 Retail Group рассказала о сделке с уральской торговой сетью «Райт»
X5 Retail Group рассказала о сделке с уральской торговой сетью Райт .
Znak.com 03:48
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Шоу-бизнес
Ивлеева показала, в каком виде приехала покорять Москву
Телеведущая Анастасия Ивлеева на своей странице в Instagram опубликовала фотографии пятилетней давности.
Вечерняя Москва вчера в 15:51
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Происшествия
На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи
Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости вчера в 03:59
Космос
Китай успешно провел испытательный запуск нового космического корабля
Успешный запуск нового китайского космического корабля был проведен с космодрома Вэньчан в южно-китайской провинция Хайнань, сообщает ТАСС.
Мой Брянск 05 мая в 14:01
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Происшествия
Утечка газа на заводе LG в Индии привела к человеческим жертвам
По меньшей мере восемь человек погибли в результате утечки газа на заводе LG Polymers в индийском штате Андхра Прадеш, сотни госпитализированы, несколько тысяч сообщили о недомогании.
Lenta.ru 02:20