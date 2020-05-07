Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 74,34-74,49 руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 10:57, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Мясников объяснил «низкое» число выздоровевших от COVID-19
Невысокое число выздоровевших после заражения коронавирусом объясняется тем, что под этой цифрой в статистике подразумеваются только те, кто выписался из больницы, заявил врач Александр Мясников в программе "Спасибо, доктор" на ютуб-канале Соловьев LIVE Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились более 177 тысяч человек, около 23 тысяч из них вылечились, свыше 1600 умерли.
РИА Новости 08:38
Общество
Власти Москвы начали первый этап снятия ограничительных мер
В Москве с 12 мая начнется первый этап снятия ограничительных мер из-за коронавируса.
РИА Новости 10:46
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковокй одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
Происшествия
Женщина пострадала при обрушении балкона в Воронеже
Жительница Воронежа госпитализирована после обрушения балкона жилого дома, сообщили в пресс-службе горуправления по делам ГО И ЧС.
iReactor 08:47
Общество
Власти Подмосковья назвали дату окончания учебного года
Учебный год в большинстве школ Московской области завершится для учащихся 1-8-х и 10-х классов 22 или 29 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минобразования.
РИА Новости 08:29
Общество
Синоптики предупреждают об аномальной жаре в Башкирии
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфман 7 мая предупредил о погоде на ближайшие пять дней.
Независимая Уральская газета 02:05
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщают экстренные службы.
РИА Новости 10:36
Шоу-бизнес
Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
Происшествия
Разгрузка за углом: саратовцы удивлены поведением перевозчиков
Минтранс установил владельцев автобуса со Степана Разина Рейд.
Взгляд-инфо 06:31
Единоборства
Тайсон согласился подраться с Емельяненко
Известный российский промоутер Владимир Хрюнов предложил экс-чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Майку Тайсону сразиться с бойцами смешанных единоборств Александром Емельяненко или Сергеем Харитоновым.
Общественная служба новостей 00:42
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Политика
В Госдуме прокомментировали моделирование в США взрыва над Москвой
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал смоделированный в США взрыв термоядерной бомбы над Москвой агрессией и призвал впредь не шутить подобным образом с Россией.
РИА Новости 07:51
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Футбол
Игроки «Барселоны» сдали отрицательные тесты на коронавирус
Футболисты и персонал "Барселоны" сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Soccer.ru 10:23
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Общество
Омскую область отнесли к регионам со средним вирусным суверенитетом
Омская область попала в группу со средним вирусным суверенитетом: – Двухнедельная изоляция для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга.
Коммерческие Вести 02:48
Футбол
Бундеслига возобновится 16 мая, первыми сыграют «Боруссия» и «Шальке»
Первой игрой после паузы станет рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке 04».
Бомбардир.ру 08:46
Здоровье
В Мордовии умерли два медработника с коронавирусом
Двое медработников – медсестра и санитарка, у которых был диагностирован коронавирус, умерли в Мордовии, заявил министр здравоохранения региона Олег Маркин.
РИА Новости 09:45
Технологии
Square Enix показала концепт-арты NieR Replicant
В марте компания Square Enix пообещала заново выпустить оригинальную NieR в издании Replicant — именно такой игру увидели владельцы PS3 в Японии десять лет назад.
Игромания.ру 09:05
Армия и оружие
Минобороны Италии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с пандемией
Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини по телефону поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за помощь со стороны России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 10:31
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых мощных недорогих смартфонов
В рейтинге самых мощных бюджетных смартфонов за апрель первое место оказалось за моделью Oppo Reno3 5G, основанной на процессоре MediaTek Dimensity 1000L.
Astera 05:25
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
РИА Новости 10:50
Фигурное катание
Тутберидзе отреагировала на переход Трусовой к Плющенко
В группе Тутберидзе Трусова тренировалась с 2016 года. В 2018 и 2019 годах она взяла золото на чемпионатах юниоров.
Суть событий вчера в 13:57
Футбол
В «Локомотиве» выявили два случая заражения коронавирусом
В московском "Локомотиве" выявлено два случая заражение коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал "Мутко против".
Газета.Ru 10:27
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46