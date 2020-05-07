Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 74,34-74,49 рубля.
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Комментарии
Общество
В Крыму официально подтвердили первую смерть от коронавируса
Медики подтвердили диагноз В Крыму подтвердили первый случай смерти женщины от коронавируса.
SM News 03:23
Происшествия
Админа «Омбудсмена полиции» задержали по подозрению в вымогательстве
Создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. рублей за нераспространение личных фотографий правоохранителя.
Известия 03:37
Футбол
«Тоттенхэм» опережает «Дортмунд» в борьбе за Менье
На бельгийца претендуют дортмундская «Боруссия» и «Тоттенхэм», при этом шансы «шпор» предпочтительнее, сообщает Le Parisien.
Sports.ru 03:29
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
Общество
В Саратовской области прибавилось 78 заболевших коронавирусом
По состоянию на 9 часов утра 5 мая лабораторно подтверждено 78 новых случаев коронавируса.
Регион 64 05 мая в 01:20
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Происшествия
В Петербурге вечный огонь залили газировкой
Горение Вечного огня на Марсовом поле в Петербурге восстановлено после того, как его залили газировкой и забросали бутылками, сообщил РИА Новости в четверг представитель компании "ПетербургГаз".
РИА Новости 03:22
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь показала сюрприз мужа на десятую годовщину свадьбы
Участница «Дома 2» Дарья Пынзарь похвасталась подарком от мужа на оловянную свадьбу.
iReactor вчера в 04:56
Общество
В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ
Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:35
Общество
В Липецке разгорелся скандал из-за записи совещания мэра и губернатора
Официальный комментарий прозвучал такой: Данная аудиозапись — лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста.
ГТРК Липецк 03:22
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Общество
Татарстан находится на первом этапе по выходу из режима самоизоляции
Сегодня республика находится на первом этапе снятия ограничительных мер.
Слава труду (Бавлы) 02:45
Общество
Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru вчера в 01:48
Армия и оружие
В США начали производство новых противотанковых ракет
ТАСС вчера в 19:48
Общество
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Игры
В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption
CyberSport.ru вчера в 11:34
Общество
Ежедневную дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц
Дезинфекцию подъездов многоквартирных домов в столице продлили на месяц.
Агентство Москва 01:53
Политика
Германия передаст России архивы о советских военнопленных
SM News 05 мая в 20:31
Экономика
Еврокомиссия: ЕС вступил в глубочайшую рецессию
Речь идёт о глубочайшей рецессии в истории Евросоюза, подчеркнул он.
REGNUM вчера в 05:38
Общество
В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
Газета.Ru вчера в 00:42
Политика
Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией
Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
Футбол
«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат
Сезон в российской Премьер-лиге может быть завершен досрочно.
Vprognoze.ru 03:24
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
Режим ограничений в Петербурге может продлиться до 1 июня
В Петербурге режим ограничений, введённый для борьбы с распространением коронавируса, может продлиться до 1 июня.
Питерские заметки 03:06
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Общество
В Италии создали первую в мире убивающую коронавирус вакцину
Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус.
Газета.Ru вчера в 17:56
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08