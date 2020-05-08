Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс рубля растет к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 8 мая, курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара и евро снизился на Московской бирже

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Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

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Курс валют на выходные: Центробанк рассказал, что будет с рублём

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Рубль в ходе торгов теснит доллар и евро

Росбалт03:50

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов благодаря внешнему позитиву

Финмаркет03:24
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Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
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Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

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Путин рассказал о своей первой работе

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Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье

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