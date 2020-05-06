Финансы
ПРАЙМРубль в начале дня растет к доллару и евро
Рубль в начале торгов среды продолжает повышаться к доллару и евро вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск среды снижался на 10 копеек — до 73,65 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 79,74 рубля.
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Рубль умеренно вырос к доллару и евро на старте торгов на позитиве с внешних рынков
Интерфакс06 мая в 03:25
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Комментарии
Общество
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
В сообщении торговой площадки говорится, что причины уточняются.
Эхо Москвы 05:34
Общество
В Пензенской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности продлен до 17 мая включительно.
Stolica58.ru 10:59
Общество
Путин поручил выделить 20,5 млрд рублей на поддержку автопрома
Президент России Владимир Путин поручил правительству направить на программы льготного автокредитования, лизинга и аренды, а также на госзакупки автомобилей суммарно 20,5 млрд рублей, следует из поручений президента, опубликованных на сайте кремля.
Rambler News Service 11:22
Общество
Власти Петербурга готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что власти Петербурга готовится продлить режим самоизоляции до конца мая.
Piter.tv 10:51
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошёл вооружённый конфликт
RT на русском 11:27
Общество
Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород
Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
Спорт
Сборная России уступила команде США на шахматном Кубке наций
Российские гроссмейстеры проиграли шахматистам из США в матче седьмого тура Кубка наций, который проходит в дистанционно, в режиме онлайн.
Аргументы и Факты 12:17
Общество
Власти разъяснили порядок восстановления рабочих цифровых пропусков
Пропуска для сотрудников предприятий в Москве, работа которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке.
Росбалт 10:19
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
Происшествия
Красноярский экс-депутат Быков обвинил губернатора в сговоре против него
Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков прокомментировал решение о его аресте.
Коммерсантъ 07:54
Общество
В России водителю скорой доплатили 250 рублей за труд в эпидемию
В Новосибирской области водитель кареты скорой помощи Искитимской центральной горбольницы получил месячную надбавку в размере 250 рублей за работу, связанную с коронавирусом.
URA.Ru 03:24
Общество
В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков
Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что некоторые рабочие цифровые пропуски в столице аннулировали по факту проблем с проверкой.
Москва 24 10:30
Общество
Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%
Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц.
ТАСС 10:00
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Здоровье
В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад 10:26
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
Политика
Мэр столицы Чехии дал «урок истории» русским пранкерам
"Конев пришёл, когда война кончилась" Мэр Праги Зденек Гржиб (предположительно): В Прагу русская армия пришла слишком поздно, потому что у нас было Пражское восстание.
RT на русском 09:40
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Политика
Spiegel: хакеры украли данные почты офиса Меркель в 2015 году
Во время хакерской атаки на бундестаг в 2015 году были скопированы два почтовых ящика с переписками парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
Газета.Ru 08:06
Здоровье
В Тюменской области коронавирусом заражены 99 медиков
Коронавирус обнаружен за все время борьбы с инфекцией в Тюменской области у 99 сотрудников больниц.
ТАСС 09:18
Происшествия
Назван организатор убийства российского миллиардера
Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
Общество
Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье
Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
Происшествия
Суд арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Ведомости 10:52
Политика
США могут не продлить ДНСВ, если к переговорам не подключится Китай
США вряд ли согласны на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), пока к переговорам не подключится Китай, пишет The Washington Times со ссылкой на слова спецпредставителя США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Газета.Ru 12:00
Общество
В Алтайском крае ввели масочный режим
В Алтайском крае работают предприятия сферы бытового обслуживания, магазины непродовольственных товаров.
Вести Алтай 11:25
Общество
Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города
Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
Общество
В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС
В Москве с 12 мая нельзя будет оформить по СМС цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 11:46
Общество
В Свердловской области ограничительные меры продлили до 18 мая
Власти Свердловской области продлили ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом до 18 мая.
RT на русском 05:00