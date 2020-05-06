Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль в начале дня растет к доллару и евро

Рубль в начале торгов среды продолжает повышаться к доллару и евро вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск среды снижался на 10 копеек — до 73,65 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 79,74 рубля.
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Рубль растёт к доллару и евро

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Рубль умеренно вырос к доллару и евро на старте торгов на позитиве с внешних рынков

Интерфакс06 мая в 03:25
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Комментарии

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Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

В сообщении торговой площадки говорится, что причины уточняются.
Эхо Москвы 05:34
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Общество

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности продлен до 17 мая включительно.
Stolica58.ru 10:59
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Общество

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Президент России Владимир Путин поручил правительству направить на программы льготного автокредитования, лизинга и аренды, а также на госзакупки автомобилей суммарно 20,5 млрд рублей, следует из поручений президента, опубликованных на сайте кремля.
Rambler News Service 11:22
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Общество

Власти Петербурга готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что власти Петербурга готовится продлить режим самоизоляции до конца мая.
Piter.tv 10:51
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
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Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошёл вооружённый конфликт

RT на русском 11:27
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Общество

Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород

Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
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Спорт

Сборная России уступила команде США на шахматном Кубке наций

Российские гроссмейстеры проиграли шахматистам из США в матче седьмого тура Кубка наций, который проходит в дистанционно, в режиме онлайн.
Аргументы и Факты 12:17
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Общество

Власти разъяснили порядок восстановления рабочих цифровых пропусков

Пропуска для сотрудников предприятий в Москве, работа которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке.
Росбалт 10:19
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Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
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Происшествия

Красноярский экс-депутат Быков обвинил губернатора в сговоре против него

Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков прокомментировал решение о его аресте.
Коммерсантъ 07:54
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Общество

В России водителю скорой доплатили 250 рублей за труд в эпидемию

В Новосибирской области водитель кареты скорой помощи Искитимской центральной горбольницы получил месячную надбавку в размере 250 рублей за работу, связанную с коронавирусом.
URA.Ru 03:24
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Общество

В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что некоторые рабочие цифровые пропуски в столице аннулировали по факту проблем с проверкой.
Москва 24 10:30
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Общество

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц.
ТАСС 10:00
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
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В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
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Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
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Политика

Мэр столицы Чехии дал «урок истории» русским пранкерам

"Конев пришёл, когда война кончилась" Мэр Праги Зденек Гржиб (предположительно): В Прагу русская армия пришла слишком поздно, потому что у нас было Пражское восстание.
RT на русском 09:40
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
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Политика

Spiegel: хакеры украли данные почты офиса Меркель в 2015 году

Во время хакерской атаки на бундестаг в 2015 году были скопированы два почтовых ящика с переписками парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
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Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

РИА Новости 07:24
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Здоровье

В Тюменской области коронавирусом заражены 99 медиков

Коронавирус обнаружен за все время борьбы с инфекцией в Тюменской области у 99 сотрудников больниц.
ТАСС 09:18
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Происшествия

Назван организатор убийства российского миллиардера

Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
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Общество

Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье

Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
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Суд арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции»

Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
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США могут не продлить ДНСВ, если к переговорам не подключится Китай

США вряд ли согласны на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), пока к переговорам не подключится Китай, пишет The Washington Times со ссылкой на слова спецпредставителя США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Газета.Ru 12:00
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В Алтайском крае ввели масочный режим

В Алтайском крае работают предприятия сферы бытового обслуживания, магазины непродовольственных товаров.
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Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города

Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
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В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС

В Москве с 12 мая нельзя будет оформить по СМС цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 11:46
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Общество

В Свердловской области ограничительные меры продлили до 18 мая

Власти Свердловской области продлили ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом до 18 мая.
RT на русском 05:00
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