Рубль в начале торгов среды продолжает повышаться к доллару и евро вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск среды снижался на 10 копеек — до 73,65 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 79,74 рубля.

Рубль в начале дня растет к доллару и евро

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