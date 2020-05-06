Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 74,34-74,49 руб.
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Рубль умеренно вырос к доллару и евро на старте торгов на позитиве с внешних рынков
Интерфакс06 мая в 03:25
Рубль днем усилил рост к доллару и евро на фоне уверенного повышения цен на нефть
Финмаркетвчера в 09:03
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Комментарии
Общество
В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия 17:49
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
Общество
Соловьев пожаловался на «продажных ничтожеств»
Известный российский телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на травлю, которую, как он считает, против него развязали Telegram-каналы и СМИ.
Московский Комсомолец 06:12
Авто
Начались продажи Ruijing 6 — бюджетного аналога Mercedes-Benz X-Class
Китайский автопроизводитель Dongfeng начал отгрузку в дилерские центры рестайлинговых пикапов Ruijing 6, предзаказ на которые был объявлен в середине апреля.
Letnews.ru вчера в 03:30
Политика
Регионы Сибири готовятся к внедрению системы цифровых пропусков
Цифровые пропуска готовятся ввести регионы Сибирского федерального округа (СФО).
Известия 22:26
Культура
Музыканты из 15 стран сыграют в прямом эфире Симфонию № 7 Шостаковича
Оркестр Baltic Sea Philharmonic исполнит Симфонию № 7 русского композитора Дмитрия Шостаковича в прямом эфире.
News.ru 06 мая в 11:49
Политика
США назвали России условие для продления ракетного договора
Ранее США не исключали продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагали расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешнее соглашение, а также хотели включить в договор Китай, хотя в Пекине заявили, что в подобных переговорах не заинтересованы.
РИА Новости 17:53
Общество
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы
Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили ветеранов и всех жителей страны с 75 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
VSE42.RU 22:56
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
РИА Новости 17:15
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru 05:53
Общество
В Ростовской области обязательный масочный режим вводят и на улице
Ранее стало известно, что обязательный масочный режим на рабочем месте и в общественных местах вводится в регионе с 9 мая.
Дон-ТР 12:56
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, что не жалеет ни об одном из своих романов
Известная певица в своем интервью Екатерине Андреевой поделилась тем, что она не жалеет о прожитой жизни.
Татарстан Сегодня 06:29
Здоровье
Коронавирус: в Хакасии выздоровели 12 пациентов
2 пациента поступили в признаками респираторной инфекции. Ещё 7 человек подхватили вирус, контактируя с коллегами и членами семьи.
Юг Сибири вчера в 22:07
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС 20:26
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Мурашко рассказал о подъёме заболеваемости из-за коронавируса в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в стране наблюдается подъём заболеваемости из-за коронавируса.
RT на русском 20:20
Кино
Хейден Кристенсен вновь сыграет Энакина Скайуокера в сериале «Кеноби»
Голливудский актер Хейден Кристенсен может вновь вернуться к роли Энакина Скайуокера.
iReactor 06:59
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 06 мая в 04:01
Политика
Мишустин провел совещание по видеосвязи из больницы
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам из больницы.
Газета.Ru 06:41
Хоккей
КХЛ озвучила решение об итоговом распределении команд
«Лигой принято решение утвердить итоговую таблицу Чемпионата КХЛ 2019/2020 исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место», — гласит заявление.
Казанские ведомости вчера в 06:38
Общество
В Чечне со следующей недели заработают малые предприятия в сфере услуг
Автосервисы и небольшие магазины, закрытые ранее из-за коронавируса, откроют в Чечне со следующей недели.
ТАСС 20:44
Политика
В Белоруссии появился желающий баллотироваться в президенты
Бывший посол Белоруссии в США и Мексике, создатель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил о намерении баллотироваться в президенты.
Московский Комсомолец 14:00
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
Космос
К Земле стремительно приближается яркая зеленая комета
К Земле стремительно приближается яркая зеленая комета.
Актуальные Новости 06 мая в 04:29