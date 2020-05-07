Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 74,34-74,49 рубля.
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Курс доллара на МосБирже опустился до 74,43 рубля

News.ru03:38

Рубль на бирже бьет рекорды. Евро опустился ниже 80, доллар — 74

Фонтанка.Ру03:37

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:50

Курс доллара на открытии Мосбиржи опустился до 74,43 рубля. Евро - до 80,43 рубля

ТАСС03:09

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:01

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:23

На рубль «надавила» турецкая лира

REGNUM01:08
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Комментарии

Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
674
Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
819
Общество

В Ярославской области коронавирус выявлен ещё у 55 человек

Ярославль, 7 мая 2020, 10:54 — REGNUM За истекшие сутки в Ярославской области выявлено еще 55 случаев коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:54
4
Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
71
Происшествия

Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Коммерсантъ 05 мая в 05:12
112
Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
109
Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
168
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
3,1K
Происшествия

В Петербурге вечный огонь залили газировкой

Горение Вечного огня на Марсовом поле в Петербурге восстановлено после того, как его залили газировкой и забросали бутылками, сообщил РИА Новости в четверг представитель компании "ПетербургГаз".
РИА Новости 03:22
78
Общество

Коронавирус за сутки выявили еще у 6703 человек в Москве

Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 6703 человек в Москве. Общее число выявленных случаев в столице достигло 92676.
ФАН 04:01
1
Кино

Marvel анонсировала скорый выход нового сериала «Досье Фьюри»

Газета.Ru 00:35
3
Космос

В РКЦ «Прогресс» заявили о готовности создать многоразовую ракету

Известия 02:10
Технологии

Искусственный интеллект создал собственный сборник песен

Газета DAILY 05 мая в 16:32
Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
204
Общество

В Москве вылечились от коронавируса ещё 769 пациентов

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 769 человек», — приводит её слова оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
RT на русском 03:13
245
Гаджеты

AnTuTu составил рейтинг самых мощных бюджетных смартфонов

Бенчмарк AnTuTu разместил рейтинг самых мощных и доступных смартфонов, которые были выпущены в апреле.
iReactor 03:08
3
Общество

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
3,3K
Происшествия

В Краснодарском крае коронавирус выявили у семимесячного ребенка

По последним данным, в Краснодарском крае коронавирус зафиксировали у 1534 человек, из них 88 — дети, 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Газета.Ru вчера в 04:45
206
Авто

Skoda объявила скидки на автомобили в мае

Автоновости дня вчера в 03:38
1
Политика

В Польше отменены президентские выборы

Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся, сообщили лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин.
Международная жизнь 04:09
Гаджеты

Microsoft представила ноутбук Surface Book 3

The GEEK вчера в 13:34
7
Армия и оружие

В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»

Российский перспективный танк Т-14 «Армата» в некоторых случаях может оказываться уязвимым для противника, пишет The National Interest.
Lenta.ru 04:01
2,4K
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
1,5K
Общество

Крупный ритейлер займет место магазинов «Райт» на Урале

Компания X5 Retail Group (торговые сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») займет место супермаркетов «Райт» в УрФО и Башкортостане.
URA.Ru 03:40
Армия и оружие

Россия начнет выводить военных специалистов из Италии

Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, начинается вывод подразделений РБХ защиты из Италии.
RuNews24.ru 00:51
80
Общество

Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен

В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
104
Общество

Коронавирус: во Владимирской области заболели 896 человек

По данным Роспотребнадзора по Владимирской области, на 10 утра 4 мая в регионе зарегистрировано 896 случаев заболевания Covid-19.
Молва 04 мая в 05:55
584
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 7 мая 2020: побит рекорд по числу заболевших за сутки

В Москве 7 мая прибавилось 6703 пациентов с коронавирусом. Это рекордное количество больных в сутки с начала эпидемии.
Комсомольская правда 03:47
1
Происшествия

В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие

Коммерсантъ 03:59
Здоровье

85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области

Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com 04 мая в 04:22
473
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