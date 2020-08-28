Рубль укрепился к доллару на 0,58% — до 74,40
Москва, 28 августа 2020, 12:57 — REGNUM Российская валюта 28 августа с открытия торгов на Московской бирже укрепляется на 0,58% к уровню в 74,40 по отношению к американскому доллару, двигаясь в абсолютном соответствии с логикой финансово-экономических и политических событий, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.В источнике
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,54 рубля, курс евро составил 89,4 рубля
Финансовая газета27 августа в 03:40