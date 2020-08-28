Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Рубль укрепился к доллару на 0,58% — до 74,40

Москва, 28 августа 2020, 12:57 — REGNUM Российская валюта 28 августа с открытия торгов на Московской бирже укрепляется на 0,58% к уровню в 74,40 по отношению к американскому доллару, двигаясь в абсолютном соответствии с логикой финансово-экономических и политических событий, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:14
Финансовая газета

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,54 рубля, курс евро составил 89,4 рубля

Финансовая газета27 августа в 03:40
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,54 рубля

ТАСС27 августа в 03:02
Компания

Рубль укрепился к доллару и евро

Компания27 августа в 03:47
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русскомвчера в 03:03
ПРАЙМ

Рубль перешел к росту после слабого снижения в начале дня

ПРАЙМ27 августа в 03:13
Инфорос

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,43 рубля

Инфорос26 августа в 06:16

В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего экс-директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.
Интерфаксвчера в 14:54
121

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новостивчера в 03:58
2,8K

Тихановская допустила посредничество России в разрешении кризиса в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская допустила, что Россия может стать посредником, если политический кризис в республике не удастся разрешить без международной помощи.
Lenta.ru18:49
61

Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере

Российские ученые планируют использовать зондирующие ракеты для изучения микроорганизмов, которые могут жить в стратосфере Земли, рассказал РИА Новости заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания ИМБП Вячеслав Ильин.
РИА Новости20:12

В Приморье подростки сорвали мемориальную доску с памятника Победы

В отдел полиции поступило сообщение от 38-летней жительницы села Новосысоевка, которая рассказала, что на улице Кооперативная была сорвана мемориальная доска с памятника Великой Отечественной войны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МО МВД России "Арсеньевский".
Владивосток-Новости19:19