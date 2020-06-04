Доллар США подешевел на 34 копейки. За него сегодня предлагают 68,82 рубля.

Курс рубля укрепился к доллару и евро

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