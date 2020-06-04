Финансы
Ньюс-ННКурс рубля укрепился к доллару и евро
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
REGNUM 06:37
Политика
Симоньян ответила NYT на обвинения в расизме
Ранее американская газета New York Times обвинила главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в расизме после того, как она репостнула сообщение корреспондента «Комсомольской правды».
Взгляд.ру 08:27
Общество
В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло
Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Здоровье
В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 15 июня
Сегодня в Перми оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение продлить режим самоизоляции еще на неделю - до 15 июня.
ВЕТТА 07:25
Хоккей
Ларионов стал главным тренером молодежной сборной России по хоккею
Российская газета 02:49
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Шоу-бизнес
Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru 08:14
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Общество
Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США
В Америке Роберт Джонсон, первый миллиардер-афроамериканец, призывает правительство выплатить соотечественникам компенсацию за продолжительное рабство.
ToDay News Ufa 03 июня в 15:41
Космос
Пусковой стол для ракеты-носителя «Ангара» доставят на Восточный морем
РИА Новости вчера в 02:54
Происшествия
Мужчина, убивший двух человек одним выстрелом, осужден в Башкирии
58-летний мужчина был признан виновным по двум статьям УК РФ: ст. 105 (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом); ст. 222 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).
Pravda.Ru 05:49
Общество
Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара
РИА Новости 07:08
Происшествия
Мэр Екатеринбурга прокомментировал гибель мужчины при штурме квартиры
Екатеринбург, 5 июня 2020, 09:55 — REGNUM Инцидент с гибелью человека в ходе штурма квартиры СОБРом в Екатеринбурге пока не стоит называть убийством, заявил мэр Александр Высокинский.
REGNUM 02:55
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд.
РБК вчера в 15:01
Общество
Путин объявил ЧС в Норильске из-за разлива топлива
Президент России согласился объявить режим чрезвычайной ситуации федерального характера в зоне утечки нефтепродуктов на Норильской ТЭЦ.
Невские Новости 03 июня в 10:20
Общество
Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Общество
Голикова призвала вузы готовиться к дистанционному обучению осенью
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пока неясно, что ждет страну осенью в условиях распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Общество
Самый большой флаг США уничтожен ударом молнии
Самый большой флаг США, находящийся в городе Шебойган штата Висконсин, разорвала пополам молния, 4 июня сообщает TMJ4 News на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 16:31
Происшествия
Нефтяная скважина горит в Усть-Кутском районе
Скважина Аянского (Западного) нефтяного месторождения ООО «Тихоокеанский терминал» горит в Усть-Кутском районе с вечера субботы, 30 мая.
ИркСиб 06:06
Политика
В Госдуме посоветовали США самим «убраться» из Сирии
Первый зампред комитета Государственной думы России Андрей Красов заявил, что Соединенным Штатам следует подумать о том, чтобы самим «убраться» из Сирии, а также не препятствовать нормализации жизни на территории страны.
Военное дело 05:46
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Все страны ЕС откроют внутренние границы до конца июня
Внутренние границы большинства стран — членов Евросоюза откроются с 15 июня, оставшиеся государства снимут транспортные ограничения до конца месяца.
News.ru 08:35
Общество
В больнице Бурятии пациентам запретили ходить в туалет
В Бурятии пациентам республиканской инфекционной больницы в Улан-Удэ, в которой лечатся пациенты с коронавирусом, запретили ходить в туалет и предложили использовать ведра.
URA.Ru 05:32