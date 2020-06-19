Финансы
Экономика сегодняРубль укрепился к доллару на открытии торгов
Курс российской национальной валюты к американскому доллару повысился на 8 копеек в начале торгового дня на Московской бирже, свидетельствуют данные торговой площадки. По сравнению с показателями предыдущей сессии доллар сократился к рублю на 8 копеек и составил 69,66 рубля.
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Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Газета.Ru 10:24
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Видеоигра Injustice: Gods Among Us доступна бесплатно
Бесплатную раздачу видеоигры Injustice: Gods Among Us устроила компания-издатель Warner Bros.
ИА Красная Весна 14:41
Футбол
«Наполи» начал финальный матч Кубка Италии с «Ювентусом»
«Наполи» и туринский «Ювентус» начали матч в рамках финала Кубка Италии сезона-2019/20.
Нева Спорт 17 июня в 15:00
Футбол
Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.
Metaratings 15:59
Политика
Россия и Белоруссия заключили соглашение о взаимном признании виз
Министры иностранных России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение о взаимном признании виз, выдаваемых для иностранцев для въезда в эти страны.
Коммерсантъ 11:31
Спорт
Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для Балахничева
Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева по делу о коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов, сообщает Франс Пресс.
РИА Новости вчера в 02:53
Общество
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые Крыма и Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод.
ТАСС 08:58
Кино
Зрителей расстроило утверждение Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы
Зрителей расстроило утверждение американской актрисы Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы.
Lenta.ru вчера в 09:49
Экономика
Сбербанк ввел комиссию на переводы через банкоматы
Не обойдутся без взысканий и те, кто выполняет переводы онлайн. Они делаются бесплатно только при сумме до 50 тысяч рублей в месяц.
СеверИнформ 07:04
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Политика
Клинцевич разъяснил главный вывод статьи Путина о Второй мировой войне
Российский политик Франц Клинцевич объяснил, какие важнейшие уроки и выводы содержатся в статье президента РФ Владимира Путина, посвященной Второй мировой войне.
ФАН 05:31
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 13:41
Политика
Глава СВР Сергей Нарышкин дал интервью BBC по Скрипалям
Нарышкин дал интервью британскому телеканалу, корреспондента которого принял в штаб-квартире СВР.
News.ru 16:34
Космос
Современный учебный комплекс открыт на космодроме Восточный
Побывав на Восточном, генеральный директор ЦЭНКИ Андрей Охлопков отметил передовые наработки специалистов космодрома, которые удалось воплотить в новейшем учебном комплексе.
Вести - Амурская область 17 июня в 19:41
Политика
Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию
Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
Политика
Четвертый за год советник Трампа по России ушел из Белого дома
Пик стал директором по России СНБ в ноябре 2019 года, сменив Тима Моррисона.
РБК 17:59
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию оболочки MIUI 12.0.1
Смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию оболочки MIUI 12.0.1, созданной на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfaTime.ru 17:11
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине
Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия вчера в 21:26
Общество
Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 млн
Известия 19:02
Музыка
Дуэт из Якутии покорил жюри на американском шоу
Культуромания вчера в 14:39
Авто
Rezvani представил тизер для «чудовищного» пикапа Hercules 6x6
Ожидается, что новый Rezvani Hercules 6x6 будет базироваться на внедорожнике Jeep Wrangler JL, как и ранее представленный Tank X, так что можно сказать, что перед нами практически тот же Wrangler, только с грузовой платформой и шестью ведущими колесами.
CarsWeek.ru 17 июня в 03:32
Общество
В Оренбуржье открываются летние кафе
Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
REGNUM 12:26
Общество
Минкомсвязь отложила учения по обеспечению устойчивой работы Рунета
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ вновь отложило намеченные на субботу, 20 июня, плановые учения по обеспечению устойчивой работы Рунета в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва 11:36
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Общество
Девяностый этаж в небоскребе «Москва-Сити» купили за 1 млрд рублей
Девяностый этаж башни "Восток" общей площадью почти 1,5 тыс. кв. м комплекса "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" продан за сумму более 1 млрд рублей.
ТАСС 14:01
Фигурное катание
ISU вернул прежнюю базовую стоимость элементов в фигурном катании
Советский спорт вчера в 12:08
Футбол
Сане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»
В пятницу, 19-го июня, главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что форвард "горожан" Лерой Сане отказался продлевать трудовое соглашение с клубом.
Sport.ru 11:29
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
Общество
Специалисты расшифровали геном «пекинского» коронавируса
Всемирная организация здравоохранения получила данные генома вируса SARS-CoV-2, найденного на оптовом рынке Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка.
Российская газета вчера в 23:27