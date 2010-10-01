Финансы
Экономика сегодняРубль укрепился к доллару на открытии торгов
Курс российской национальной валюты к американскому доллару повысился на 8 копеек в начале торгового дня на Московской бирже, свидетельствуют данные торговой площадки. По сравнению с показателями предыдущей сессии доллар сократился к рублю на 8 копеек и составил 69,66 рубля.
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 07:22, Ашберн
Здоровье
В Ростовской области коронавирусом заболели ещё 139 человек
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 19 июня в Ростовской области за сутки еще у 139 человек было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 05:03
Автоспорт
Mercedes подготовит обновления машины к Гран При Австрии
В Mercedes тоже нацелены подготовить доработки уже к открывающему чемпионат этапу в Шпильберге.
Motorsport.com Россия 05:55
Футбол
Титульный спонсор «Ростова» призвал ФК «Сочи» перенести матч
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на официальном сайте ФК «Сочи» опубликовано заявление, в котором указано о проведении футбольной баталии в назначенную дату — 19 июня в 20:00 мск.
REGNUM 04:46
Футбол
Карпин заявил, что не знает, кто будет играть с «Сочи»
Ростов-на-Дону, 19 июня 2020, 12:23 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не знает, кто будет играть в матче с «Сочи».
REGNUM 05:23
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Футбол
Орлов: «Ростов» сам себя подставил, пусть их врач повинится и все расскажет
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о вспышке коронавируса в «Ростове», в котором заразились шесть игроков.
Metaratings 06:40
Общество
21 июня уральцы смогут наблюдать солнечное затмение
Телеканал ОТВ 17 июня в 17:16
Экономика
Российские смартфоны убирают с полок
Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков считает, что в сегодняшних условиях рынка российские бренды устройств попросту не выживут.
Live24 вчера в 06:37
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс вчера в 07:36
Футбол
Попов сдал отрицательный второй тест на коронавирус
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал, что сдал повторный тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат.
Спорт-Экспресс 04:01
Общество
С 19 июня изменится расчет больничных и пособий
19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 17 июня в 00:47
Общество
Состоялся релиз The Last of Us: Part II
Матч ТВ 01:14
Общество
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка
Судебный участок мирового судьи №416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
Ведомости 06:19
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ вчера в 06:40
Политика
Посольство России призвало США прекратить пугать «российской угрозой»
Российские дипломаты призвали законодателей проявлять сдержанность в своих оценках и эмоциях, а также поддерживать цивилизованный диалог.
Известия 00:13
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%
В апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%, в марте ставка была сохранена на уровне 6%, а до этого ставка снижалась шесть раз подряд с октября.
Коммерсантъ 06:30
Спорт
Режиссер Марта Прус рассказала об отношениях Маргариты Мамун и Амины Зариповой
Режиссер Марта Прус, запечатлевшая в своём документальном фильме путь российской гимнастки Маргариты Мамун к золоту Рио-2016, описала отношения Маргариты и ее тренера Амины Зариповой.
ИноПроСпорт вчера в 12:14
Кино
Вышел трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»
В YouTbe опубликован трейлер нового сериала Netflix «Проклятая». Премьера всех эпизодов состоится в стрим-сервисе компании 17 июля.
Культуромания вчера в 10:24
Здоровье
Дошкольников назвали самыми опасными разносчиками коронавируса
Сочетание всех указанных факторов вынудило специалистов признать детей такого возраста наиболее опасной категорией распространителей коронавирусной инфекции.
Кубань-Информ 05:08
Шоу-бизнес
Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела
Privet-Rostov.ru 03:38
Путешествия
Названы самые бюджетные направления для поездок по России в июле
Специалисты назвали самые дешевые направления в России в июле. В числе наиболее бюджетных оказались Москва и Астрахань.
РЕН ТВ 01:18
Общество
Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в Чебоксарах
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, скончавшийся от пневмонии, будет похоронен в Чебоксарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
РИА Новости 03:49
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Кино
Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт
Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com вчера в 05:11
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 03:48
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию
Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
Кубань 24 вчера в 03:47