Финансы
ПрофильДоллар подешевел до 69,55 рубля на открытии торгов
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Рубль с утра слабо прибавляет к доллару и евро, а биржевые индексы РФ снижаются
Интересантвчера в 03:14
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:59, Ашберн
Политика
Венецианская комиссия 18 июня оценит поправки в российскую Конституцию
Созданная при Совете Европы Венецианская комиссия вынесет 18 июня заключение в отношении проекта поправок в российскую Конституцию, касающихся исполнения решений ЕСПЧ.
Интерфакс 17 июня в 10:00
Происшествия
В Прикамье за сутки от COVID-19 скончались четверо пациентов
За сутки, на 19 июня, скончались четыре пациента. Коронавирус выявлен посмертно у 83-летнего пациента.
REGNUM 03:51
Происшествия
Молния убила семилетнего мальчика на побережье Финского залива
Как сообщалось, вечером, после 19:00, в Петербурге началась гроза с градом и сильными порывами ветра.
Интерфакс вчера в 16:27
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Политика
Лукашенко заявил о сорванном майдане в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать организацию майдана в стране.
Lenta.ru 05:46
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов
Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.
REGNUM 06:35
Политика
Песков: Путин не считает, что Трампом можно манипулировать
Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не считает, что может манипулировать главой США Дональдом Трампом.
REGNUM 06:35
Шоу-бизнес
Заседание суда по разводу Телегина и Пелагеи перенесено на 26 июня
Заседание по бракоразводному процессу хоккеиста московского ЦСКА Ивана Телегина и известной певицы Пелагеи состоится 26 июня.
Нева Спорт вчера в 04:11
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Москве
Вильфанд добавил, что к западу от Москвы температура воздуха будет около или выше нормы, а к востоку – ниже нормы.
Mockva.ru вчера в 19:41
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 03:48
Футбол
Карпин не знает, кто будет играть за «Ростов» в матче с «Сочи»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал возможное проведение матча 23-го тура чемпионата России против "Сочи".
Газета.Ru 04:15
Армия и оружие
Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США
Российские ВВС поднимали в воздух истребители на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем.
Вести.Ru 03:26
Авто
Kia показала изображение минивэна Kia Carnival нового поколения
В компании Kia обещают в ближайшее время раскрыть новую информацию про четвертое поколение Carnival.
Газета DAILY вчера в 15:34
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасные для зрения болезни
Российский телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о болезнях, которые могут способствовать потере зрения.
Аргументы недели 02:59
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Примадонна отечественной эстрады поздравила своего супруга Максима Галкина с днем рождения.
VSE42.RU вчера в 23:52
Авто
Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили в России после пандемии
Повышение цен на автомобили эксперт связал с ростом доллара.
ФАН 03:29
Общество
The Last of Us Part II вышла. Стоимость игры составляет 4499 рублей
Чемпионат вчера в 20:36
Происшествия
На Сахалине медведь загрыз женщину
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине приступили к поиску и отстрелу опасных медведей.
REGNUM 00:42
Политика
Песков назвал задержание Бабарико внутренним делом Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание кандидата в президенты Белоруссии, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:36
Футбол
Титульный спонсор ФК «Ростов» попросил «Сочи» перенести матч
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющееся титульным спонсором ФК «Ростов», создало петицию с обращением к тренерскому составу и игрокам «Сочи» с просьбой перенести матч с ростовским клубом, сообщает пресс-служба компании.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 05:00
Футбол
Стали известны даты матчей сборной России в финальной стадии Евро-2020
Евро-2020 пройдёт в 12 городах разных стран Европы. Ранее был опубликован график матчей сборной России по футболу в 2020 году.
RT на русском вчера в 04:19
Политика
В Кремле прокомментировали смерть экс-главы Чувашии Игнатьева
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.
RT на русском 05:33
Армия и оружие
Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
В Минске 12 февраля 2015 года при содействии глав стран "нормандской четверки" - России, Франции, Германии и Украины - был подписан всеобъемлющий комплекс мер по выполнению Минских соглашений.
РИА Новости 06:51
Политика
МИД просит россиян воздержаться от туристических поездок за границу
В министерстве иностранных дел России высказали мнение, что ситуация с коронавирусом в мире еще не стабильна и поездки могут быть опасны.
Комсомольская правда вчера в 08:55
Игры
Авторы Persona 4 Golden остались довольны продажами игры в Steam
Авторы игры остались довольны её релизом в Steam, называя его «успешным». Они также попросили геймеров не обсуждать в сети концовку проекта.
REGNUM 04:24
Шоу-бизнес
Домогаров заявил о неуважении к зрителям и нежелании выходить на сцену
По словам артиста, «катастрофа, которая произошла, — лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества», из-за чего у него нет желания выходить на сцену к зрителям, которых он больше не уважает.
Известия 04:44