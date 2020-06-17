В начале торгов на Московской бирже курс доллара снизился до 69,55 рубля (-0,1%).

Доллар подешевел до 69,55 рубля на открытии торгов

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