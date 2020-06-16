Финансы
Экономика сегодняРубль укрепился к доллару на открытии торгов
Курс российской национальной валюты к американскому доллару повысился на 8 копеек в начале торгового дня на Московской бирже, свидетельствуют данные торговой площадки. По сравнению с показателями предыдущей сессии доллар сократился к рублю на 8 копеек и составил 69,66 рубля.
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Транспорт
В Мурманской области восстановили железнодорожное сообщение
RT на русском 12:35
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Общество
Восточный экономический форум-2020 отменен
В этом году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 VI Восточный экономический форум не состоится, сообщил организатор мероприятия «Росконгресс».
Коммерсантъ 11:22
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Общество
Режим ограничений в Воронежской области продлили до 28 июня
В Воронежской области режим ограничений из-за эпидемии вновь продлили.
Воронежский городской портал 11:08
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию о смягчении требований
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся всеми процессами, связанными с газопроводом «Северный поток-2», обратилась к Дании с просьбой о смягчении требований к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
Городовой 07:39
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 09:37
Экономика
В Воронежской области запустят производство ЖК-телевизоров
Воронеж, 19 июня 2020, 15:10 — REGNUM Производство телевизоров с жидкокристаллическими экранами планируется запустить на территории воронежской особой экономической зоны «Центр».
REGNUM 08:10
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Футбол
Тедеско не сможет руководить «Спартаком» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не сможет руководить своей командой в гостевом матче 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
Metaratings 09:46
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
Общество
Росстат оценил рост безработицы в мае
Уровень безработицы в мае 2020 года вырос на 0,3 п.п. по сравнению с апрелем 2020 года и составил 6,1% рабочей силы, или 4,5 млн человек, говорится в сборнике Росстата «Информация о социально-экономическом положении России».
Rambler News Service 12:06
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Шоу-бизнес
Киркоров назвал оскорбившихся десантников людьми без чувства юмора
Говорит Москва 17 июня в 12:16
Общество
Фитнес-центры смогут возобновить деятельность в Подмосковье с 1 июля
"Возобновление деятельности организации отдыха допускается с даты направления уведомления о готовности объекта организации отдыха в адрес Министерства социального развития Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 15 июля 2020 года", - говорится в опубликованном в пятницу документе.
ТАСС 12:44
Авто
Показали обновленный Chevrolet Colorado
Компания Chevrolet опубликовала фотографии рестайлингового пикапа Colorado.
Тарантас Ньюс 00:19
Шоу-бизнес
Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения
18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр вчера в 05:53
Здоровье
Массаж лица: эксперт рассказал о пользе и вреде фейсбилдинга
Людям с аллергическими высыпаниями или воспалением на коже лица не стоит прибегать к массажу, поскольку это может принести вред.
Evo-rus.com 05:50
Экономика
ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков
В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
Эхо Москвы 12:02
Политика
Премьер Армении не приедет на Парад Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на празднование 75-летия Победы в Москве.
Вести.Ru 10:41
Политика
Дудь выступил против поправок к Конституции
Журналист Юрий Дудь выступил в своем инстаграме против поправок к Конституции и грядущего всероссийского голосования по ним.
Афиша Daily 11:58
Политика
Клинцевич разъяснил главный вывод статьи Путина о Второй мировой войне
Российский политик Франц Клинцевич объяснил, какие важнейшие уроки и выводы содержатся в статье президента РФ Владимира Путина, посвященной Второй мировой войне.
ФАН 05:31
Общество
В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
РИА Новости 06:58
Шоу-бизнес
Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела
Privet-Rostov.ru 03:38
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства в Берлине
Ранее генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в убийстве "российскому гражданину" Вадиму К. (в документах он также упоминается как Вадим С.).
Ведомости вчера в 11:50