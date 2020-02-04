На открытии торгов во вторник, 4 февраля, доллар и евро снижаются на 28 копеек. Американская валюта стоит 63,44 рубля, евро устанавливается на планке в 70,15 рубля, данные приводит RT. Индекс RTSI растет относительно значений понедельника и равен 1530,24 пункта.

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