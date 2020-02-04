Финансы
Экономика сегодняРубль укрепился к доллару на торгах Мосбиржи
На открытии торгов во вторник, 4 февраля, доллар и евро снижаются на 28 копеек. Американская валюта стоит 63,44 рубля, евро устанавливается на планке в 70,15 рубля, данные приводит RT. Индекс RTSI растет относительно значений понедельника и равен 1530,24 пункта.
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Армия и оружие
Обстрел российских военных в Сирии опровергло Минобороны РФ
Министерство обороны России опровергло информацию об обстреле военной полиции РФ в Сирии со стороны протурецких формирований.
Политика
Бывший вице-премьер Акимов назначен гендиректором «Почты России»
Совет директоров «Почты России» назначил бывшего вице-премьера Максима Акимова генеральным директором компании.
Политика
Уволенный Путиным глава Чувашии не выходит на связь
Уволенный Владимиром Путиным глава Чувашии Михаил Игнатьев не выходит на связь.
Космос
Ученые разгадали тайну необъяснимого космического взрыва
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Космос
Физики нашли способ выяснить, почему Вселенная до сих пор не погибла
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Фигурное катание
Фигуристка Медведева прокомментировала обвинения в алкоголизме
Политика
Эрдоган потребовал от России вернуть Крым
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддерживает Российскую Федерацию в большинстве внешнеполитических вопросов, неожиданно потребовал от РФ вернуть Крымский полуостров Украине.
Энергетика
Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета
«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
Экономика
Лукашенко призвал Россию к честному и искреннему сотрудничеству
Белоруссия платит России $1 млрд в год по ранее взятым кредитам и не просит у страны никаких денег, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Наука
Медики обнаружили способ снизить количество рецидивов аритмии
Специалисты по сердечно-сосудистой хирургии провели клиническое исследование в центрах разных стран и выяснили, что ренальная денервация( разрушение нерва в почечной артерии при помощи электричества), которую применяют вместе с обычной катетерной абляцией(изоляция легочных вен) дает отличные результаты и позволяет значительно снизить риск рецидивов нарушения работы сердца.
Здоровье
Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике
Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Шоу-бизнес
В Сети ополчились против Эмбер Херд и поддержали Джонни Деппа
В соцсетях пользователи объявили настоящую войну Эмбер Херд, запустив флешмоб в поддержку актера Джонни Деппа - бывшего мужа актрисы.
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
Армия и оружие
Лавров сообщил о развертывании войск Турции в Идлибе
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Российской газете", что поступила информация о том, что Турция развертывает войска в Идлибе.
Авто
Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos
Как сообщает ToDay News Ufa, бюджетный корейский седан с базовым 1,6-литровым мотором на 121 л.с. начнет свою ценовую линейку от 1,1 млн рублей.
Экономика
«НОВАТЭК» для работы в Тюменской области пригласил китайцев
Китайская компания получила контракт на бурение месторождения в ЯНАО.
Происшествия
Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии
Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.
Политика
Италия и Греция заявили о незаконности меморандума ПНС и Турции
Рим и Афины заявили о незаконности меморандума, который был заключен между Турцией и так называемым Правительством национального согласия (ПНС).
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак
Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Политика
Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, их родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.