Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль укрепился к доллару на торгах Мосбиржи

На открытии торгов во вторник, 4 февраля, доллар и евро снижаются на 28 копеек. Американская валюта стоит 63,44 рубля, евро устанавливается на планке в 70,15 рубля, данные приводит RT. Индекс RTSI растет относительно значений понедельника и равен 1530,24 пункта.
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Официальный курс евро на среду снизился до 70,13 рубля

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ЦБ: курс евро на среду упал на 67 копеек

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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением

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Рубль вечером усилил рост и компенсировал половину провала прошлой недели

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Рубль днем умеренно повышается к доллару и евро благодаря позитивной динамике мировых рынков и дорожающей нефти

Финмаркет08:29

Рубль вырос к доллару и евро

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Бывший вице-премьер Акимов назначен гендиректором «Почты России»

Совет директоров «Почты России» назначил бывшего вице-премьера Максима Акимова генеральным директором компании.
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Уволенный Владимиром Путиным глава Чувашии Михаил Игнатьев не выходит на связь.
Pravda.Ru 10:12
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Ученые разгадали тайну необъяснимого космического взрыва

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ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru 13:18
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Физики нашли способ выяснить, почему Вселенная до сих пор не погибла

Ин-спейс.ру вчера в 13:34
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Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
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Фигуристка Медведева прокомментировала обвинения в алкоголизме

Газета Кемерова 14:12
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Эрдоган потребовал от России вернуть Крым

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддерживает Российскую Федерацию в большинстве внешнеполитических вопросов, неожиданно потребовал от РФ вернуть Крымский полуостров Украине.
ИнфоСМИ 14:08
Энергетика

Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета

«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
Lenta.ru 09:41
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Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы

Lenta.ru 10:12
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Лукашенко призвал Россию к честному и искреннему сотрудничеству

Белоруссия платит России $1 млрд в год по ранее взятым кредитам и не просит у страны никаких денег, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Известия 07:17
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Медики обнаружили способ снизить количество рецидивов аритмии

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Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале

Sunmag.me 13:10
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Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
MedikForum.ru 12:07
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике

Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Inc-news.ru 06:39
Шоу-бизнес

В Сети ополчились против Эмбер Херд и поддержали Джонни Деппа

В соцсетях пользователи объявили настоящую войну Эмбер Херд, запустив флешмоб в поддержку актера Джонни Деппа - бывшего мужа актрисы.
Мосмонитор 08:04
Общество

Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
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Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
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Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
РИА Новости 10:41
Армия и оружие

Лавров сообщил о развертывании войск Турции в Идлибе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Российской газете", что поступила информация о том, что Турция развертывает войска в Идлибе.
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Авто

Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos

Как сообщает ToDay News Ufa, бюджетный корейский седан с базовым 1,6-литровым мотором на 121 л.с. начнет свою ценовую линейку от 1,1 млн рублей.
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«НОВАТЭК» для работы в Тюменской области пригласил китайцев

Китайская компания получила контракт на бурение месторождения в ЯНАО.
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Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии

Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.
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Италия и Греция заявили о незаконности меморандума ПНС и Турции

Рим и Афины заявили о незаконности меморандума, который был заключен между Турцией и так называемым Правительством национального согласия (ПНС).
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У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак

Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
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Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости 13:44
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В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, их родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
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Армия и оружие

Пентагон подтвердил размещение ядерных боеголовок на подлодках

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Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
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