Москва, 10 июня 2020, 21:46 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару вечером 10 июня после решения Федеральной резервной системы США о сохранении базовой процентной ставки. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль укрепился к доллару после решения ФРС США по ключевой ставке

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