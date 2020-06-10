Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceРубль укрепился к доллару после решения ФРС США по ставке

Курс доллара в ходе торгов Московской биржи снизился на фоне решения комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить базовую ставку на уровне 0-0,25%. Об этом свидетельствуют биржевые данные.
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Рубль укрепился после заседания ФРС США

REGNUM01:14

Иена дорожает к доллару на отказе инвесторов от риска

ПРАЙМ06:05

Курс доллара на Мосбирже снижается после сохранения ФРС США ставки на уровне 0-0,25%

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Рубль вышел в плюс после решения ФРС США

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Доллар подорожал до 68,73 рубля

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Курс доллара ускорил снижение перед итогами встречи ФРС

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Рубль днем дешевеет к доллару и евро при сниженной активности игроков в ожидании решения ФРС

Финмаркетвчера в 08:38
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Происшествия

Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3

В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело о халатности, его будет расследовать Главное следственное управление СКР.
Интерфакс 03:42
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Транспорт

С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов»

С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».
RT на русском 05:42
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Армия и оружие

В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением

В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Российская газета 03:07
Происшествия

СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

РИА Новости 06:19
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Политика

Кудрин: медицина в России существенно недофинансирована

«Медицина существенно недофинансирована даже по действующим нормативам, она требует и серьезной перестройки», — подчеркнул Кудрин.
REGNUM 02:53
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Происшествия

Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске

По информации агентства, директор ТЭЦ-3 в Норильске, где случился разлив топлива, арестован на один месяц и три недели в рамках уголовного дела в связи с ЧП.
iReactor 05:59
Общество

С 12 июня на Кубани откроют гостиницы до 50 номеров

Чтобы гостиница могла начать работу, нужно изучить все требования Роспотребнадзора и подать в ведомство уведомление, что ее владелец готов выполнять все предписания, — пояснила глава краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина.
Краснодарские известия 06:10
3
Космос

Красноярцы первыми в «Союзе» запустили в космос прототип ракеты

Sibnovosti.ru 02:30
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Общество

В суде по делу Дмитрия Соколова допросят бывшего министра

В Кировском районном суде Саратова продолжается процесс по делу бывшего министра экологии и природных ресурсов региона Дмитрия Соколова, обвиняемого в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.
Взгляд-инфо 05:29
1
Общество

На Кубани отменили пропуска для передвижения между муниципалитетами

Пропуска для передвижения между муниципалитетами Кубани, введенные из-за коронавируса, отменяются, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:17
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Кино

Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год

Компания Disney опубликовала новое расписание выхода фильмов в России на 2020 год. Картины начнут выходить с июля.
News.ru вчера в 10:40
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Футбол

Сафонов: «В „Спартаке“ только ленивый не сосёт деньги Федуна»

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что многие руководители московского «Спартака» наживались на владельце столичного клуба Леониде Федуне.
Евро-футбол.ру 04:53
Шоу-бизнес

Нагиев впервые описал свои отношения

Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru вчера в 08:59
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Общество

Россияне становятся финансово независимыми в среднем в 26 лет

Раньше всего россияне становятся финансово независимыми в Хабаровске (24,9 года).
Коммерсантъ 00:15
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Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
Экономика

Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков

Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 09 июня в 12:17
278
Общество

С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ могут не повысить

Минстрой России рассматривает временно заморозить тарифы за пользование услугами ЖКХ, ежегодная индексация которых должна произойти 1 июля.
Ivbg.ru вчера в 09:53
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Общество

Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка из-за погромов друзьях

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
Lenta.ru 03:06
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Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили еще на месяц

В Красноярском крае режим самоизоляции продлен еще на месяц.
7 канал Красноярск 02:46
375
Общество

В России выявили 8779 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксировали 8779 случаев заражения COVID-19 в 84 регионах, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Новгородские ведомости 03:44
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Экономика

Капитализация Apple и Microsoft превысила рекордные $1,5 трлн

Капитализация компании Apple превысила рекордные $1,5 трлн.
ТАСС 04:42
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Транспорт

Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым

ТАСС вчера в 13:58
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Политика

В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы

В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
386
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
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Политика

Кремль допустил обращение Путина к народу по поправкам в Конституцию

"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - отметил Песков, пообещав проинформировать в случае принятия такого решения.
ТВ Центр 05:48
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Происшествия

В Липецкой области из реки достали тела двух парней

В Липецкой области 10 и 11 июня из реки Быстрая Сосна водолазы областного управления государственной противопожарной спасательной службы достали тела двух парней.
ГТРК Липецк 06:05
Хоккей

Глава ОКР назвал Александра Овечкина самым недооценённым спортсменом

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о российском капитане и форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
Чемпионат 04:16
Политика

Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»

Мэр Сиэтла Дженни Дюркан ответила на критику президента США Дональда Трампа и посоветовала ему «вернуться в бункер».
RT на русском 05:09
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