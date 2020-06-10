Курс доллара в ходе торгов Московской биржи снизился на фоне решения комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить базовую ставку на уровне 0-0,25%. Об этом свидетельствуют биржевые данные.

Рубль укрепился к доллару после решения ФРС США по ставке

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