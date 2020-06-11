Финансы
REGNUMРубль укрепился после заседания ФРС США
Рубль подешевел к единой валюте и британцу, а к доллару США подорожал. Движение пары доллар/рубль совпало с динамикой цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Пара доллар/рубль снизилась на 0,12%, до 68,50 руб.
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Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили на месяц
В правительстве Красноярского края рассказали о том, что режим самоизоляции в крае решено продлить до 12 июля.
ТВ-Енисей 02:10
Общество
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
Происшествия
Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3
В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело о халатности, его будет расследовать Главное следственное управление СКР.
Интерфакс 03:42
Транспорт
В РЖД назвали дату возвращения «Сапсанов» к обычному графику
На специальной странице, посвященной изменениям расписания в связи с распространением коронавирусной инфекции, анонсировано, что с 24 июня будут возвращены 12 поездов «Сапсан», движение которых было отменено с 13 апреля.
РБК 07:20
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Игры
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру вчера в 08:33
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
Здоровье
Россиян предупредили об опасности клещей
Газета.Ru 07:46
Происшествия
По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц
С пятницы, 12 июня, в Краснодарском крае могут открыться небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50.
РБК 07:18
Общество
Пропуска в Краснодарском крае отменены
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что введенные в связи с коронавирусом для передвижения между муниципалитетами региона пропуска отменяются.
Газета.Ru 07:23
Наука
Иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на коронавирус
Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин Т-клетки, главные "дирижеры" иммунитета, реагируют на заражение гораздо активнее.
ТАСС Наука вчера в 06:04
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Футбол
Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»
Российские детско-юношеские спортшколы получат выплату за переход хавбека Александра Головина в "Монако".
Vprognoze.ru 08:28
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 11 июня 2020, 10:50 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Краснодарском крае, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:50
Общество
Казанцы назвали возраст достижения финансовой независимости
Казанцы становятся финансово независимыми от родителей в среднем к 25 годам.
БИЗНЕС Online 04:25
Здоровье
В Волгограде переливанием ковидной плазмы спасли беременную
Тяжелых больных с коронавирусом в Волгоградской области начали спасать при помощи переливания ковидной плазмы.
КП - Волгоград 05:29
Общество
В Китае сумели решить главную проблему Tesla
Evo-rus.com 09 июня в 11:15
Общество
Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
Lenta.ru вчера в 10:14
Кино
Фильм «Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max
РБК вчера в 04:03
Здоровье
В России выявили 8 779 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Газета.Ru 06:00
Здоровье
Минздрав разработал проект новой стратегии борьбы с ВИЧ
Напомним, предыдущая стратегия борьбы с распространением ВИЧ в России, которая была разработана в 2016 году, распространялась на срок до 2020 года.
ИА Красная Весна 07:50
Наука
Аналог человеческого эмбриона впервые вырастили из стволовых клеток
Впервые ученые вырастили из стволовых клеток структуру, которая по своему поведению и устройству похожа на первые фазы развития эмбриона.
ТАСС Наука 08:47
Общество
Роспотребнадзор считает дезинфекцию улиц бессмысленной
Дезинфекция улиц и тротуаров не имеет смысла, обеззараживать следует контактные поверхности, например скамейки и детские площадки.
ТАСС 06:28
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета вчера в 09:12