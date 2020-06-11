Финансы

REGNUMREGNUMРубль укрепился после заседания ФРС США

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Рубль подешевел к единой валюте и британцу, а к доллару США подорожал. Движение пары доллар/рубль совпало с динамикой цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Пара доллар/рубль снизилась на 0,12%, до 68,50 руб.
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Рубль укрепился к доллару после решения ФРС США по ставке

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