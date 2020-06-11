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Общество Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов. 90

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Здоровье В Волгограде переливанием ковидной плазмы спасли беременную Тяжелых больных с коронавирусом в Волгоградской области начали спасать при помощи переливания ковидной плазмы.

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