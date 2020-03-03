Финансы

РидусРидусРубль укрепился к доллару после снижения ставки ФРС США

Курсы доллара и евро в ходе торгов 3 марта упали по отношению к рублю до уровня в 66 и 73,8 рубля соответственно. Это произошло на фоне новостей о решении руководства ФРС США снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам сразу на 0,5 процентных пункта до 1-1,25%.
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Почему экстренное снижение ставки ФРС США ослабило доллар

RT на русскомвчера в 08:32

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США заставили рубль взлететь

Lenta.ru03 марта в 11:41

Рубль резко вырос после снижения ставки ФРС США

Известия03 марта в 10:33
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Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса

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Проект по поиску инопланетян SETI@home завершен

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Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
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