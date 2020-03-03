Финансы

РидусРидусРубль укрепился к доллару после снижения ставки ФРС США

Курсы доллара и евро в ходе торгов 3 марта упали по отношению к рублю до уровня в 66 и 73,8 рубля соответственно. Это произошло на фоне новостей о решении руководства ФРС США снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам сразу на 0,5 процентных пункта до 1-1,25%.
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Почему экстренное снижение ставки ФРС США ослабило доллар

RT на русскомвчера в 08:32

ФРС поддержала курс рубля

Ведомости03 марта в 13:15

Рынок акций России укрепился на фоне решения ФРС США снизить ставку

ТАСС03 марта в 11:27

Рубль вырос к доллару, индекс РТС подскочил выше 1350 пунктов

Финмаркет03 марта в 10:52

Рубль резко вырос после снижения ставки ФРС США

Известия03 марта в 10:33

США заставили рубль взлететь

Lenta.ru03 марта в 11:41

Курс доллара к рублю потерял ₽1 после снижения ставки ФРС

РБК03 марта в 10:17
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, соответствующий указ опубликован на портале мэра.
Газета.Ru 13:25
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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
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Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
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Массовые мероприятия запретят на Украине из-за коронавируса

Как ранее писал NEWS.ru, Международный союз велосипедистов (UCI) после совещания с организаторами гонок и спортсменами принял решение пока не отменять соревнования из-за вспышки коронавируса.
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Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
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Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
RT на русском 05:34
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Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru 06:52
Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
RT на русском вчера в 01:34
Политика

Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Ведомости 11:11
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 вчера в 05:03
Общество

ПМЭФ отменили из-за коронавируса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:33
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства РФ

В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Интерфакс 14:24
Политика

В Совбезе ООН Россию обвинили в кибератаке на Грузию

Великобритания, США и Эстония обвинили Россию в кибератаке на Грузию в октябре прошлого года.
Lenta.ru 14:29
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Британии

Королевский траст национальной системы здравоохранения английского графства Беркшир подтвердил первую смерть от коронавируса в Великобритании.
Взгляд.ру 14:31
Армия и оружие

Вучич оценил значение «Панцирь-1С» для обороноспособности Сербии

Сербия стала во много раз сильнее благодаря получению российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к гражданам.
Взгляд.ру вчера в 06:09
Общество

Собянин рассказал, как получить больничный находящимся на карантине

Граждане, находящиеся на карантине из-за коронавируса, смогут получить больничный лист с курьером, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Москва 24 02:07
Финансы

Курс евро поднялся выше 75 рублей

Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Газета.Ru 12:31
Шоу-бизнес

Манукян рассказал о своих тратах на Бузову

Блогер Давид Манукян раскрыл секрет, сколько средств тратит на Ольгу Бузову.
Pravda.Ru 10:15
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В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru 02:33
Космос

Ровер Curiosity снял панораму Марса в сверхвысоком разрешении

Автономная лаборатория Сuriosity, с 2012 года работающая на Марсе и анализирующая состав почв и атмосферы, прислала панорамы Красной планеты.
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Армия и оружие

МИД РФ подверг критике сценарий США по обмену ядерными ударами

Допуская сценарии победы в случае поетнциального обмена ядерными ударами с Россией, США ведут себя безответственно и неприемлемо.
РЕН ТВ 14:28
Общество

В России изменят систему оплаты больничных и декретных отпусков

В России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия».
ProUfu.ru вчера в 22:15
Футбол

Энди Делор: «Паредес и вел себя, будто он телохранитель Неймара»

В какой-то момент Паредес и Неймар остановились в радиусе метра и начали перепасовываться, пытаясь нас подколоть.
Спорт-Экспресс 10:08
Общество

Прокуратура США выписала ордер на арест Олега Тинькова

Американская прокуратура выдала предварительный ордер на арест бизнесмена, обвиняя его в неуплате налогов.
Столица С 03 марта в 14:30
Общество

Журнал Time поместил на обложки сто «Женщин года»

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Политика

Верховная рада сместила Рябошапку с поста генпрокурора Украины

Верховная рада Украины отправила в отставку генерального прокурора страны Руслана Рябошапку.
Газета.Ru 14:06
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Белоруссия начала получать российскую нефть по Балтийскому морю

Ведомости вчера в 16:02
Армия и оружие

«Северная верфь» спустит на воду корвет «Ретивый»

На Судостроительном заводе «Северная верфь» состоится церемония спуска на воду корвета «Ретивый» проекта 20380.
Город+ 11:04
Биатлон

Адвокат: представленный в CAS документ не объясняет подделку подписей

Представленное Международным олимпийским комитетом (МОК) в Спортивный арбитражный суд (CAS) заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова не объясняет подделку его подписей в документах, являющихся доказательствами по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, заявил адвокат спортсменок Алексей Панич.
РИА Новости 12:01
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