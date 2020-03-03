Финансы
РидусРубль укрепился к доллару после снижения ставки ФРС США
Курсы доллара и евро в ходе торгов 3 марта упали по отношению к рублю до уровня в 66 и 73,8 рубля соответственно. Это произошло на фоне новостей о решении руководства ФРС США снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам сразу на 0,5 процентных пункта до 1-1,25%.
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Комментарии
Гаджеты
Apple работает над шестью устройствами с mini-LED-дисплеями
Компания Apple планирует выпустить в 2020-м и 2021 годах шесть продуктов с mini-LED-экранами.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Происшествия
СКР проводит доследственную проверку массового отравления в Иркутске
Следственное управление СК РФ по Иркутской области начало проверку по сообщению средств массовой информации об отравлении иркутян.
Политика
Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе
Муфтий Татарстана ранее заявил, что не видит перспектив в отражении в основном законе понятия о государствообразующей роли русского народа.
Армия и оружие
Эрдоган запросил у Трампа поддержку из-за операции в Идлибе
Реджеп Тайип Эрдоган запросил у Дональда Трампа поддержку из-за операции в Идлибе.
Гаджеты
Смарт-часы Oppo Watch работают под управлением Wear OS
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Здоровье
ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
Политика
Кремль проанализирует решение суда по делу МН17
«Что касается решений суда, то мы не будем их предвосхищать, будем комментировать и анализировать то, что произойдет, насколько они (решения суда) будут аргументированы, подкреплены доказательствами», - сказал представитель Кремля.
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян.
Здоровье
В Госдуму внесли закон о сдерживании цен на лекарства при эпидемии
Группа депутатов от "Единой России" предложила предоставить кабмину право ограничивать цены на некоторые лекарства и медизделия при возникновении ЧС и эпидемии.
Космос
NASA сообщило о приближении крупного астероида к Земле
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида 52768 (1998 OR2).
Кино
Актер из РФ получил главную роль в сериале «Властелин колец»
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
Авто
Bentley представила новый Bentley Mulliner Bacalar
В задней части отличий гораздо больше — бампер изменен и получил диффузор, который оставляет место для прямоугольных выхлопных труб, тогда как прототип имел электрическую силовую установку с четырьмя двигателями, которые развили общую мощность 1340 л.с. Новый Bacalar — второй двухместный автомобиль компании с 1930 года.
Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён
Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Политика
Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника»
Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника».
Политика
Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма
Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Политика
Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти.
Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Общество
Госдума приняла социальные поправки в бюджет-2020 в I чтении
Правительственный законопроект об изменениях параметров федерального бюджета 2020−2022 годов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.