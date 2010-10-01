Экономика
BFM.ru«Рубль возвращается в нормальное положение». Итоги торговой недели
Рубль завершил торговую неделю небольшим укреплением по отношению к доллару, почти не изменившись к евро. Вечером 10 июля курс американской валюты опустился ниже 71 рубля, евро торговался в районе 80 рублей.
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Рубль отыграл потерянные позиции к концу недели вслед за ростом нефтяных котировок
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Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
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Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание
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«Челси» сообщил о прибытии Зиеша
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Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента
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Умершей было всего 38 лет, по данным штаба у женщины были сопутствующие иммунные заболевания.
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